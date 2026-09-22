Sertanejos lamentam a morte do cantor Rick após queda de helicóptero

O helicóptero em que estava o cantor sertanejo Rick foi encontrado nesta terça-feira, 22, e não há sobreviventes. Famosos, como a cantora sertaneja, Ana Castela, lamentaram a perda do colega de profissão. “Deus conforte o coração da família”, escreveu. Quem também usou as redes sociais para lamentar a perda do cantor foi Simone Mendes. “Que o senhor os recebe e que ele conforte o coração de todos”.

A dupla sertaneja Marcos e Belutt fez uma homenagem ao cantor. “Hoje, com muita tristeza, nos despedimos de cinco vidas. Dentre elas estava não só um ídolo, mas um amigo, com uma trajetória de muita luz e inspiração. Desejamos nossos mais sinceros sentimentos a toda a família, e amigos, das vítimas Rick, Bruno Avelar, Paulo Soares, e o piloto e copiloto do helicóptero. Estamos em oração para que Deus traga conforto aos corações de todos neste momento tão difícil”, escreveram.

Zé Neto e Cristiano também deixaram uma mensagem: “Descanse em paz, ídolo!”. Além de João Neto e Frederico: “Hoje o sertanejo está de luto”. E Bruno e Marrone: “A estrada hoje ficou mais triste. Vai com Deus, Rick. Irmão de estrada, de música e de tantos momentos que a gente vai guardar pra sempre no coração. Que Deus os receba de braços abertos e conforte a família de todos. Sua voz fica, sua história fica e a saudade também.”

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