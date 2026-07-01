Sertanejo Henrique foi submetido a cirurgia de emergência após passar mal em show

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O cantor Henrique, da dupla Henrique e Juliano, foi submetido a uma cirurgia de emergência para correção de hérnia na virilha, após sentir fortes dores durante um show. Ele se recupera em casa, e a agenda da dupla precisou ser alterada. Saiba todos os detalhes sobre o estado de saúde do artista e os shows cancelados.

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O sertanejo Henrique, da dupla Henrique e Juliano, passou mal e precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência depois de sentir fortes dores durante um show na cidade pernambucana de Petrolina no último sábado, 28.

Segundo a assessoria da dupla, o cantor conseguiu concluir a apresentação em meio às dores e procurou atendimento no dia seguinte, em Goiânia. Depois da avaliação, foi submetido a uma herniorrafia inguinal bilateral de emergência, procedimento adotado para a correção de hérnias na região da virilha. Ele se recupera em casa, e deve passar por uma nova avaliação médica na próxima semana.

Por conta da recuperação, que exige repouso absoluto, os shows que seriam realizados em Porto Velho (RO) na Villa Privilege, no dia 3 de julho, e em Ji-Paraná (RO) na ExpoJipa 45 anos, no dia 4 de julho, foram cancelados. Em nota nas redes sociais, a assessoria atestou que a dupla ”lamentam profundamente” os cancelamentos.