Série sobre a morte de PC Farias reúne Rômulo Estrela e Bella Campos; veja elenco
Irandhir Santos e Otávio Muller também estão em 'Quem Matou PC Farias?', do Prime Video, ficção sobre o crime que até hoje divide versões
O Prime Video anunciou nesta quinta-feira, 5, o elenco de Quem Matou PC Farias? , série brasileira que vai revisitar a morte de Paulo César Farias, ex-tesoureiro da campanha de Fernando Collor. Irandhir Santos, Rômulo Estrela, Otávio Muller, Bella Campos, Isabella Santoni e Bruno Goya encabeçam a produção, que ainda não tem data de estreia.
A trama parte de junho de 1996, quando PC Farias foi encontrado morto com um tiro no peito, ao lado da namorada, Suzana Marcolino, em uma casa de praia na Guaxuma, em Maceió. Na ficção, um jornalista se dedica a investigar os bastidores do caso, que acumulou versões contraditórias ao longo das décadas. A tese inicial da polícia, de crime passional seguido de suicídio, foi contestada por peritos e nunca convenceu parte da opinião pública. Em 2013, quatro ex-seguranças de PC foram levados a júri popular e absolvidos.
Personagem central do esquema de corrupção que levou ao impeachment de Collor, em 1992, PC Farias chegou a ser preso e condenado antes de morrer, aos cinquenta anos.
A direção-geral é de Marcelo Gomes, de Cinema, Aspirinas e Urubus (2005), que divide os episódios com Luciana Baptista. Gustavo Mello e Guilherme César são os showrunners, e Camila Agustini chefia a sala de roteiro, que tem ainda Arnaldo Branco, Fernanda de Cápua e Mariana Tesch. A série é produzida pela Boutique Filmes, com a Caranto Filmes como produtora associada.
Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:
- Tela Plana para novidades da TV e do streaming
- O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
- Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
- Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial