Série ‘Fauda’ troca conciliação por apoio ferrenho a Israel em nova temporada

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A quinta temporada de Fauda na Netflix descarta o tom conciliatório, focando nos ataques de 7 de outubro. O co-criador Avi Issacharoff detalha como a série se tornou uma resposta direta aos atentados, buscando expor a dor e a complexidade da situação. Descubra como a produção, afetada pessoalmente pela guerra, busca a compreensão internacional.

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Em 2020, o jornalista israelense Avi Issacharoff, cocriador da série Fauda, garantiu a VEJA que a produção de sucesso buscava “olhar para os dois lados e tirar o espectador da zona de conforto”. Quatro anos depois — e quase um após os ataques de 7 de outubro — o tom conciliatório foi descartado da quinta temporada do seriado, que chegou à Netflix nesta terça-feira, 8.

Em entrevista ao The New York Times, Issacharoff detalhou os bastidores dos novos episódios, que foram escritos propositalmente como resposta aos atentados de 7 de outubro — que ceifaram a vida de cerca de 1. 200 israelenses e desencadearam uma intensificação na guerra que, desde então, levou à morte de mais de 35. 000 palestinos. Hoje, o dramaturgo defende que os críticos de sua nação não sabem o que dizem.

“Você pode ser anti-Israel e pode dizer que Israel está agindo errado em Gaza. Isso é, às vezes, verdade. Ainda assim, aqueles que estão criticando a nação enquanto ignoram as atitudes do Hamas demonstram que não estão propriamente educados sobre o assunto. E se você diz que o Hamas cometeu o 7 de outubro em resposta a tudo que ocorreu antes, então está legitimando o massacre de inocentes”, opinou o roteirista.

Tanto Issacharoff quanto seu colega de escrita — Lior Raz, também protagonista da trama — são veteranos das Forças de Defesa de Israel. Além disso, o membro da equipe Matan Meir foi morto em combate em 2023, aos 38 anos, enquanto o ator Idan Amedi sofreu ferimentos graves sob circunstâncias similares. Segundo Issacharoff, escrever a quinta temporada do seriado era uma necessidade face “à dor, à tristeza, à catástrofe, à perda de pessoas e à perda de entes próximos”.

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Dessa forma, os novos episódios acompanham o agente especial Doron (Raz) e outros militares do país desde aquele dia fatídico até as repercussões ainda sentidas por Israel e Palestina, nações que hoje estão sujeitas a um instável cessar-fogo. A temporada estreou em maio em Israel, no canal Yes, e se tornou a mais vista da história da emissora. Segundo uma crítica de televisão israelense, Einav Schiff, um dos feitos da escrita de Issacharoff e Raz é capturar “o desejo ardente por vingança mesmo às custas de um colapso moral”. Já os personagens secundários que apoiam a causa palestina são pouco profundos e muito obtusos, facilmente descartados pela trama.

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Ambos os roteiristas se mostram apreensivos quanto à recepção internacional da série, conforme Israel é alvo de múltiplos boicotes. Nesta semana, por exemplo, John Malkovich cancelou apresentações de uma peça em Tel Aviv depois que um promotor local forjou uma citação na qual o ator dizia sentir “uma forte proximidade e solidariedade” ao país.

“Quero que o público estrangeiro olhe nos olhos do meu personagem e enxergue o que sentimos naqueles dias. Como eles se sentiriam se isso acontecesse em seus países? Quero que as pessoas abram os olhos”, concluiu Raz ao New York Times.

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