Série de ‘O Senhor dos Anéis’ ganha primeira imagem e data de estreia

O retorno para a Terra Média já tem data marcada. A Amazon Studios anunciou nesta segunda-feira que a primeira temporada da série de TV derivada de O Senhor dos Anéis chegará ao streaming em 2 de setembro de 2022. Para aguçar a curiosidade do público, o estúdio também divulgou uma imagem misteriosa do primeiro episódio. Ainda sem nome definido, a produção adotará a tática de liberar os episódios semanalmente.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021