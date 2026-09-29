Série da Netflix apresenta relatos inéditos sobre Matthew Perry; veja o trailer

A Netflix divulgou o trailer oficial de The One About Matthew Perry, série documental em três episódios que revisita a vida e a carreira de Matthew Perry, conhecido mundialmente por interpretar Chandler Bing em Friends. A produção estreia em 27 de outubro e reúne imagens inéditas do arquivo particular da família do ator, além de depoimentos de amigos, familiares e pessoas que trabalharam com ele.

De 1994 a 2004, Perry esteve nos 236 episódios de Friends e fez de Chandler um dos personagens mais lembrados da sitcom. Com tiradas rápidas e humor autodepreciativo, o ator transformou as inseguranças e situações cotidianas do personagem em algumas das frases mais marcantes da série.

O título do documentário faz referência à fórmula usada pelos episódios de Friends, que começavam com “The One…” — em português, “Aquele com…” ou “Aquele em que…”. A expressão ganha outro sentido na produção, que busca apresentar Perry para além de Chandler e revisitar diferentes momentos de sua vida e carreira.

Continua após a publicidade

Na vida pessoal, porém, o ator enfrentou durante anos problemas relacionados ao uso de substâncias e falou abertamente sobre as dificuldades que viveu. Perry morreu em outubro de 2023, aos 54 anos, em decorrência dos efeitos da cetamina. Segundo o laudo do médico-legista de Los Angeles, a morte foi classificada como acidental.

A produção reúne fotos e vídeos inéditos do arquivo particular da família Perry e acompanha sua trajetória desde os primeiros trabalhos na comédia até a chegada ao estrelato com Friends. As memórias de pessoas próximas também revelam detalhes de sua vida longe das câmeras e dos períodos mais difíceis que enfrentou.

Continua após a publicidade

Uma das principais vozes do documentário será Mia Perry Bowick, irmã mais nova de Matthew. Os dois cresceram juntos em Los Angeles, e Mia se tornou psicoterapeuta licenciada, em parte para entender melhor a relação do irmão com o uso de substâncias. Será a primeira vez que ela falará sobre Matthew diante das câmeras.

“Levei um tempo para me sentir pronta para compartilhar essas memórias e contar como foi amar Matthew em toda a complexidade de sua vida, enxergá-lo como uma pessoa inteira, não apenas como Chandler e nem apenas como alguém que enfrentou a dependência”, afirmou Mia em comunicado.

Continua após a publicidade

Também participam Roger Castillo e David Pressman, amigos de Perry há mais de 40 anos. Castillo conheceu o ator quando ele tinha 17 anos e foi quem o levou à audição para Friends. Pressman fazia parte do grupo de aspirantes a atores que frequentava o Formosa Cafe, em Los Angeles, na época em que os dois eram jovens. Para ambos, será a primeira vez que falarão sobre Perry diante das câmeras.

Além de revisitar a carreira do ator, o documentário aborda seu envolvimento com causas relacionadas à dependência química e busca mostrar quem era Perry por trás de um dos personagens mais conhecidos da televisão. Ainda não foi divulgado se outros integrantes do elenco de Friends participarão da produção.