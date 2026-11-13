Sérgio Mallandro se defende após fala de Rafael Ilha sobre pegadinha com droga em programa de TV

O apresentador Sérgio Mallandro se pronunciou após o ator Rafael Ilha retomar uma polêmica na nova série documental da Globo A Clínica, que reúne relatos de ex-pacientes que passaram pela clínica psiquiátrica Maxwell, em Atibaia, no interior de São Paulo. No episódio, o cantor falou sobre dependência química e revelou ter tido uma recaída nas drogas após uma pegadinha no programa Festa do Mallandro, que foi ao ar entre 1997 e 2002.

Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, Mallandro se defendeu e alegou que foi tudo combinado na ocasião. “Isso foi no ano 2000. Admito que a pegadinha foi de muito mau gosto. Eu jamais faria algo desse tipo hoje em dia. E, 26 anos depois, preciso revelar que tudo era combinado. Nunca quis revelar que as pegadinhas eram combinadas, porque dizer a uma criança que o Papai Noel não existe é chato, né? Mas, com toda essa repercussão, tive que falar!”, escreveu na legenda do post.

O apresentador ainda disse que ficou “triste com a reação da mãe de Rafael” e criticou o cantor por não ter falado sobre o combinado. “Ela levou para o coração uma imagem minha que não é verdadeira. A coisa que eu fiquei mais triste nessa história foi que ele não falou: ‘Mãe, aquela pegadinha, estava tudo combinado comigo, aquilo foi um teatro, o Serginho não quis me prejudicar em nada botando açúcar lá'”, desabafou.

“Infelizmente, nos anos 1990 e 2000, muitos conteúdos eram de mau gosto. A guerra por audiência era fortíssima! O ator e produtor @zerodaspegadinhas, conhecido por trabalhar anos na RedeTV, em programas com pegadinhas também trabalhou na Festa do Mallandro na TV Gazeta e trabalhou nessa pegadinha do Rafa e pode dar a versão dele. Achei até que esse assunto já estava resolvido entre eu e o Rafa. Boa noite a todos”, completou.

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O assunto foi resgatado no segundo episódio da produção da Globo, em que Rafael e a mãe prestaram depoimentos relembrando a recaída do ator após três meses sóbrio. “Vou a um programa de televisão apresentar um trabalho meu, e um apresentador faz uma pegadinha. Estou lá no camarim, e entra um ator, produtor, sei lá, e pergunta se pode usar droga ali onde eu estou. Eu falei que não. Aí o cara pega e joga um pó branco em cima da mesa e simula que vai usar. E eu falo: ‘Cara, sai daqui, vão achar que é meu. Entre eu e você, o único dependente conhecido sou eu, né?’ Aí ele: ‘É rapidinho, é rapidinho.’ Eu pego o cara e começo a bater nele. Dei três socos na cara dele. Entra a produção toda falando: ‘Para, para, para, é pegadinha.’ Na hora que ele falou ‘é pegadinha’ eu dei mais três (socos). Eu machuquei bastante o cara. Aí eu saio desse programa e acho que, no dia seguinte, eu recaio”, contou ele no programa.

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