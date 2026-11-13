🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Cultura

Sérgio Mallandro se defende após fala de Rafael Ilha sobre pegadinha com droga em programa de TV

Apresentador afirmou que "era tudo combinado" e criticou o ator por não ter exposto os bastidores em nova série documental da Globo

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 12h55
.
O humorista Sérgio Mallandro (Reprodução/Divulgação)
Continua após publicidade
Sérgio Mallandro se defende após fala de Rafael Ilha sobre pegadinha com droga em programa de TV Priorize VEJA no Google

O apresentador Sérgio Mallandro se pronunciou após o ator Rafael Ilha retomar uma polêmica na nova série documental da Globo A Clínica, que reúne relatos de ex-pacientes que passaram pela clínica psiquiátrica Maxwell, em Atibaia, no interior de São Paulo. No episódio, o cantor falou sobre dependência química e revelou ter tido uma recaída nas drogas após uma pegadinha no programa Festa do Mallandro, que foi ao ar entre 1997 e 2002.

Em um vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram, Mallandro se defendeu e alegou que foi tudo combinado na ocasião. “Isso foi no ano 2000. Admito que a pegadinha foi de muito mau gosto. Eu jamais faria algo desse tipo hoje em dia. E, 26 anos depois, preciso revelar que tudo era combinado. Nunca quis revelar que as pegadinhas eram combinadas, porque dizer a uma criança que o Papai Noel não existe é chato, né? Mas, com toda essa repercussão, tive que falar!”, escreveu na legenda do post.

O apresentador ainda disse que ficou “triste com a reação da mãe de Rafael” e criticou o cantor por não ter falado sobre o combinado. “Ela levou para o coração uma imagem minha que não é verdadeira. A coisa que eu fiquei mais triste nessa história foi que ele não falou: ‘Mãe, aquela pegadinha, estava tudo combinado comigo, aquilo foi um teatro, o Serginho não quis me prejudicar em nada botando açúcar lá'”, desabafou.

“Infelizmente, nos anos 1990 e 2000, muitos conteúdos eram de mau gosto. A guerra por audiência era fortíssima! O ator e produtor @zerodaspegadinhas, conhecido por trabalhar anos na RedeTV, em programas com pegadinhas também trabalhou na Festa do Mallandro na TV Gazeta e trabalhou nessa pegadinha do Rafa e pode dar a versão dele. Achei até que esse assunto já estava resolvido entre eu e o Rafa. Boa noite a todos”, completou.

Siga
Continua após a publicidade

O assunto foi resgatado no segundo episódio da produção da Globo, em que Rafael e a mãe prestaram depoimentos relembrando a recaída do ator após três meses sóbrio. “Vou a um programa de televisão apresentar um trabalho meu, e um apresentador faz uma pegadinha. Estou lá no camarim, e entra um ator, produtor, sei lá, e pergunta se pode usar droga ali onde eu estou. Eu falei que não. Aí o cara pega e joga um pó branco em cima da mesa e simula que vai usar. E eu falo: ‘Cara, sai daqui, vão achar que é meu. Entre eu e você, o único dependente conhecido sou eu, né?’ Aí ele: ‘É rapidinho, é rapidinho.’ Eu pego o cara e começo a bater nele. Dei três socos na cara dele. Entra a produção toda falando: ‘Para, para, para, é pegadinha.’ Na hora que ele falou ‘é pegadinha’ eu dei mais três (socos). Eu machuquei bastante o cara. Aí eu saio desse programa e acho que, no dia seguinte, eu recaio”, contou ele no programa.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Globo
Sérgio Mallandro
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).