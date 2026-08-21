Ser Forte é Viver em Paz: novo livro de Roberto Shinyashiki propõe reconexão para executivos

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No livro “Ser Forte é Viver em Paz”, Roberto Shinyashiki investiga por que homens bem-sucedidos falham em suas relações familiares. A obra aborda o distanciamento afetivo e o esgotamento emocional de líderes empresariais, introduzindo o conceito de Poder Sereno para ajudar a desarmar posturas defensivas e recuperar a tranquilidade na vida pessoal.

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O médico e escritor Roberto Shinyashiki defende que “Ser Forte é Viver em Paz” — não à toa, a frase dá título ao seu novo livro, que investiga como homens bem-sucedidos podem fracassar nas relações familiares.

O autor revela que o distanciamento afetivo e o esgotamento emocional são consequências comuns na rotina dos líderes empresariais. Para superar esse cenário conflituoso, a obra introduz o conceito de Poder Sereno, ensinando os dirigentes a desarmarem suas posturas defensivas, afastando-se do ego e adotando ferramentas práticas de vigilância constante.

Shinyashiki demonstra que é possível alinhar controle de impulsos e honestidade interna para que líderes empresariais possam, na vida pessoal, recuperar a presença perante à família e a tranquilidade nas relações.

“Ser Forte é Viver em Paz” serve como um guia para que homens bem-sucedidos no trabalho abandonem disputas internas e se reconectem à própria essência e aos seus entes queridos.

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