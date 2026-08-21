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Cultura

Ser Forte é Viver em Paz: novo livro de Roberto Shinyashiki propõe reconexão para executivos

Médico e escritor analisa o esgotamento afetivo de homens bem-sucedidos e sugere caminhos para equilibrar liderança e vida pessoal

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 ago 2026, 18h30
Homem idoso de pele clara e cabelos brancos, sorrindo, com a mão direita fechada sob o queixo e a esquerda cruzada sobre o braço direito. Veste uma jaqueta bege de gola alta e botões escuros, sobre uma camiseta preta, em fundo cinza escuro
Roberto Shinyashiki - autor de Ser Forte é Viver em Paz (.//Divulgação)
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O médico e escritor Roberto Shinyashiki defende que “Ser Forte é Viver em Paz” — não à toa, a frase dá título ao seu novo livro, que investiga como homens bem-sucedidos podem fracassar nas relações familiares.

O autor revela que o distanciamento afetivo e o esgotamento emocional são consequências comuns na rotina dos líderes empresariais. Para superar esse cenário conflituoso, a obra introduz o conceito de Poder Sereno, ensinando os dirigentes a desarmarem suas posturas defensivas, afastando-se do ego e adotando ferramentas práticas de vigilância constante.

Shinyashiki demonstra que é possível alinhar controle de impulsos e honestidade interna para que líderes empresariais possam, na vida pessoal, recuperar a presença  perante à família e a tranquilidade nas relações.

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“Ser Forte é Viver em Paz” serve como um guia para que homens bem-sucedidos no trabalho abandonem disputas internas e se reconectem à própria essência e aos seus entes queridos.

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Capa do livro Ser Forte é Viver em Paz de Roberto Shinyashiki. Fundo amarelo com textura, faixa preta irregular no centro. Título em letras grandes, amarelas e brancas. Abaixo, O caminho para deixar de ferir quem você ama, inclusive você mesmo. Editora Gente
Capa de Ser Forte É Viver Em Paz (.//Divulgação)

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