‘Sempre fui fraquinha para todas as drogas’, diz Maitê Proença

Maitê Proença, 68 anos, repleta de posicionamentos francos sobre a profissão e a sociedade, assim fala sobre o que pensa a respeito das drogas, em entrevista ao programa semanal da coluna GENTE (disponível no canal VEJA+ no Youtube, no streaming da TV Samsung Plus, LG, TCL e Roku):

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“Meu corpo não aguenta. Eu não dou conta. Nunca fui muito forte para drogas. Bebia, mas raramente, ficava altíssima. Sempre fui fraquinha para todas as drogas, tanto que eu parava antes, porque não dava muito certo para mim. E hoje em dia sei o que vou fazer. Meu corpo não gosta”.

Captação de imagens e edição: Libário Nogueira / Sobre o programa semanal da coluna GENTE. Quando: vai ao ar toda segunda-feira. Onde assistir: No canal da VEJA+ no Youtube; Samsung TV Plus (canal 2075), LG Channels (canal 126), TCL Channel (canal 10031) e Roku (canal 221).