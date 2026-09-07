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Cultura

Semana do Cinema: o que vale a pena assistir com ingressos a partir de dez reais

Redes de cinemas, incluindo Cinemark e Cinépolis, oferecem desconto entre 10 e 16 de setembro

Por Lucas Almeida 7 set 2026, 14h37
Três cenas: Nicole Kidman de preto segurando um gato preto; Andrew Garfield barbudo de camisa xadrez em uma mesa; duas mulheres sorrindo, uma de vestido verde e outra de camisa azul
Filmes em cartaz na nona Semana do Cinema (//Divulgação)
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Entre 10 e 16 de setembro, cinemas de todo o país realizam a nona edição da Semana Nacional do Cinema, com ingressos em valores promocionais. As sessões de matinê, exibidas antes das 17h, terão preço fixo de dez reais. Nos demais horários, o valor será doze reais, com exceção das salas especiais e das pré-estreias.

Participam da iniciativa as principais redes do país, incluindo Cinemark, Cinépolis, Cine Araújo, Cinesystem e UCI Cinemas. A promoção dá ao público a chance de colocar as estreias em dia. Confira o que vale a pena assistir:

Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor
Mais de 25 anos depois do primeiro filme, Sandra Bullock e Nicole Kidman retomam os papéis das irmãs Owens, bruxas que sofrem com uma maldição multigeracional que ameaça destruir os homens amados por qualquer integrante do clã. Dessa vez, elas contam com a ajuda de uma nova geração de mulheres, vivida por Joey King e Maisie Williams. O filme estreia na quinta-feira, 10, primeiro dia da Semana do Cinema.

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A Maravilhosa Árvore Encantada
Outra estreia da semana, o filme conta a história de uma família moderna que se muda para o campo, onde as crianças descobrem uma árvore mágica habitada por moradores excêntricos. Transportadas para terras fantásticas, elas vivem aventuras que fortalecem os laços familiares. Baseado no livro da autora inglesa Enid Blyton, o longa é estrelado por Andrew Garfield e Claire Foy.

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Minha Melhor Amiga
No Brasil, outra dupla se une nas telonas. Ingrid Guimarães e Monica Martelli estrelam um filme juntas pela primeira vez e já chegaram ao topo das bilheterias nacionais. A comédia, baseada em experiências das duas atrizes, conta a história amigas que embarcam em uma viagem para a Europa depois que as filhas saem de casa para um intercâmbio. A chegada a Portugal, cheia de perrengues e situações constrangedoras, vira motivo de reflexão sobre amizade e sobre a vida aos 50 anos.

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Coyote vs. Acme
No novo filme dos Looney Tunes, Coyote decide se vingar da verdadeira responsável por frustrar seus planos contra o arqui-inimigo, Papa-Léguas: a ACME Corporation, empresa que fabrica os equipamentos usados pelo coiote em suas armadilhas. O longa era aguardado com ansiedade pelos fãs dos personagens. Começou a ser desenvolvido em 2018, mas foi engavetado em 2023 pela Warner Bros. como estratégia para obter deduções fiscais. Só em 2025 os direitos de exibição foram vendidos, permitindo que o filme chegasse aos cinemas.

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A Odisseia
Para quem ainda não teve a oportunidade de assistir à estreia mais comentada do ano, a adaptação da obra de Homero segue em cartaz. O filme de Christopher Nolan vale a pena ser visto nas salas IMAX, que também entram na promoção em algumas redes, ainda que com valores acima dos ingressos tradicionais.

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