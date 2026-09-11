Sem Rodrigo Bocardi, SBT Cidades bate recorde de audiência

Sem Rodrigo Bocardi — afastado da apresentação em meio a uma acusação de extorsão –, o SBT Cidades registrou sua melhor audiência em uma quinta-feira desde a estreia do programa e com o comando solo de Érica Reis, na noite de ontem, 10 de setembro. A edição exibida das 18h13 às 19h39 marcou 3,57 pontos de média, 4,08 pontos de pico e share de 6% (participação no total de televisores sintonizados) na Grande São Paulo, de acordo com dados consolidados divulgados pela própria emissora.

Após ser afastado da apresentação, Bocardi abriu uma live, no mesmo horário do telejornal, em seu perfil nas redes sociais para rebater as acusações de Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, no interior de São Paulo, de pressionar prefeituras para evitar críticas durante seus programas. Segundo a denúncia, administrações que aceitassem uma parceria comercial receberiam tratamento favorável.

Na comparação com as quatro quintas-feiras anteriores, quando Bocardi ainda estava à frente da atração, o telejornal apresentou crescimento de 24% na média. O desempenho também colocou o jornalístico entre os destaques da programação do SBT: Érica Reis ficou atrás apenas de A Praça É Nossa, que alcançou 4,33 pontos. O resultado representa ainda a segunda maior média do programa considerando todos os dias da semana.

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O desempenho foi particularmente relevante na faixa de notícias do fim de tarde. O resultado superou marcas recentes de atrações que ocuparam o horário, incluindo o Tá na Hora, apresentado por Datena, que registrou 3,8 pontos em 30 de janeiro de 2025. Na comparação com a programação anterior, o telejornal também conseguiu melhorar a posição do SBT diante da concorrência, ficando em terceiro lugar na Grande São Paulo.

O que aconteceu com Bocardi no SBT

Rodrigo Bocardi voltou ao centro de uma controvérsia pouco mais de um mês depois de assumir o comando do SBT Cidades. O âncora foi acusado por Jones Donizette, ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, no interior de São Paulo, de pressionar prefeituras para evitar críticas durante seus programas. Segundo a denúncia, administrações que aceitassem uma parceria comercial receberiam tratamento favorável. Procurado por VEJA, o SBT disse que “tomou conhecimento da denúncia pelas redes sociais e acompanha o caso para avaliar eventuais medidas.”. A emissora, porém, tirou Bocardi da apresentação do telejornal nesta quinta-feira, 10.

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O caso ganhou peso adicional porque Bocardi já havia enfrentado uma situação semelhante na Globo. Em fevereiro de 2025, ele foi demitido pela emissora líder de audiência por descumprir normas éticas do jornalismo da empresa. Substituta de Bocardi no comando do Bom Dia São Paulo, Sabina Simonato também levantou a audiência do telejornal após a saída do antigo titular.

A situação de Rodrigo Bocardi no SBT permanece indefinida. O apresentador foi afastado após uma acusação de que teria exigido dinheiro de prefeituras para evitar críticas no ar. Bocardi rejeita a acusação e afirmou que não existem provas de irregularidades. A emissora avalia agora os próximos passos em relação à permanência do jornalista no quadro de funcionários.

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A crise ganhou um novo capítulo após declarações feitas pelo apresentador durante uma transmissão ao vivo, na noite de quinta-feira. Bocardi criticou o espaço recebido no SBT e feito reclamações sobre os salários da emissora. O episódio passou a ser considerado pela direção do canal na avaliação sobre seu futuro profissional.

O resultado de Érica Reis, por outro lado, cria um dado importante para a emissora em meio à turbulência. Sozinha no comando, a jornalista conduziu o SBT Cidades ao melhor desempenho de uma quinta-feira e ajudou a transformar a ausência de Bocardi em um inesperado impulso de audiência. Resta saber se o desempenho se sustentará nas próximas edições.