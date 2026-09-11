Sem Neymar, Bruna Biancardi fala de gravidez e mais filhos no Rock in Rio

Sem Neymar, Bruna Biancardi aproveitou o Rock in Rio nesta sexta-feira, 11, e falou sobre a atual gravidez e os planos de aumentar ainda mais a família. A influenciadora revelou que deseja ter outro filho, mas pretende esperar um intervalo maior entre as crianças. “A mãe da Mari estava lá e fez essa brincadeira com todo mundo da equipe. Colocou o colar para ver quem ia ter mais filhos. Ela fez comigo também. Saiu que vamos ter mais um, vamos ver. É um desejo, mas acho que dessa vez quero esperar um tempo maior, deixar uma distância maior entre as idades das crianças”, contou.

Bruna também afirmou que tem enfrentado a gestação com tranquilidade e que, assim como nas anteriores, não sofreu com enjoos ou outros sintomas mais fortes. “Passo muito bem nas gestações, graças a Deus. Nas duas, nunca passei mal. Estou até com medo de falar isso agora e começar”, brincou.

Nesta fase, segundo ela, os principais incômodos são o aumento da fome e o inchaço após passar muito tempo em pé. “No começo dá mais sono. Agora, nessa parte em que já estou, acho que é mais fome e inchaço. Esses dias foram mais cansativos, a gente ficou gravando o dia todo, aí dá um pouquinho de inchaço, mas normal”, afirmou.

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