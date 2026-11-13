Sem Globo, Dira Paes se retrata por ‘Lá na Minha Terra’ em meio a críticas do Nordeste

Dira Paes se manifestou acerca das críticas feitas pelo público sobre a nova novela das seis da TV Globo, Lá Na Minha Terra. Em vídeo (VEJA ABAIXO), a atriz pediu desculpas ao Nordeste, região que é supostamente retratada de forma estereotipada na produção, o que gerou várias reclamações por parte de moradores locais e até do poder público.

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“Do fundo do meu coração, eu sinto muitíssimo por ter provocado esses sentimentos em todos vocês”, afirmou Dira, que interpreta a protagonista da trama, Rosenda Madeira. “Desde que começou a novela, eu tenho experimentado sentimentos muito contraditórios. De um lado, a alegria de estar fazendo uma protagonista forte com uma equipe incrível e, do outro lado, a tristeza de ter dito uma coisa que fez mal para várias pessoas”, afirmou.

Os comentários de Dira ocorrem após uma entrevista da atriz ao jornal O Estado de São Paulo repercutir negativamente. Na conversa, ela defende a abordagem feita pela produção e afirma que, ao contrário do que os críticos apontavam, aquela realidade segue sendo verídica. “Esse sertão existe. Esse sertão não só existe, como resiste e persiste. Não vamos virar as costas para esse sertão”, declarou.

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