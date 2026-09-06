Sem Fergie, qual a formação do Black Eyed Peas que se apresenta no Rock in Rio

Uma das bandas mais marcantes e bem-sucedidas do pop do século XXI, o Black Eyed Peas sobe ao Palco Mundo do Rock in Rio às 21:20 deste domingo, 6, sem a presença de uma integrante original: Fergie, popstar inglesa que abandonou o grupo em 2017 para focar na carreira solo, na vida familiar e em demais projetos paralelos. Desde então, a trupe se apresenta como trio formado pelos rappers Will.I.Am, Apl.de.ap e Taboo.

Quem ocupa a lacuna deixada pela voz de London Bridge é a filipina J. Rey Soul, 28, membro semi-oficial da banda desde 2018. A jovem compartilha o cotidiano ao lado do grupo nas redes sociais e se orgulha de entoar hits como Where Is The Love?, I Gotta Feeling e Meet Me Halfway perante plateias densas e animadas.

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Nascida em Hong Kong, na China, Jessica Joy Seria Reynoso foi abandonada pelos pais biológicos e adotada por pais filipinos que a criaram na cidade de Laguna e a estimularam a estudar música desde a infância. Precoce, ela competiu no reality show Popstar Kids aos 10 anos.

Seis anos depois, a cantora voltou à televisão como participante do The Voice Filipinas e escolheu Apl.de.ap como seu mentor, ponto de partida da aproximação. J. Rey foi eliminada durante a quarta rodada de apresentações ao vivo, mas deixou sua marca. Pouco depois, passou a ser agenciada pela gravadora do rapper, a BMBX.

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Depois da partida de Fergie, o trio recorreu a J. Rey Soul para gravar faixas inéditas do disco Masters of the Sun Vol. 1 (2018), parceria que se repetiu nos bastidores dos álbuns Translation (2020) e Elevation (2022), assim como em todas as turnês promovidas pelo grupo desde então.

Para além do trabalho com o Black Eyed Peas, a jovem lançou três singles em carreira solo — sendo o primeiro, Pull Up (2021), uma parceria com Nile Rodgers — e já colaborou com David Guetta, Kanye West e Ty Dolla Sign.

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