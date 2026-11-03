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Cultura

Sem assumir romance, Anitta e Mestre Fafá fazem a mesma tatuagem na Grande Rio

‘Sankofa’ é o símbolo escolhido por eles para representar o Carnaval 2027 na pele

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 20h11 | Atualizado em 3 nov 2026, 21h03
Mulher com unhas claras segurando um papel com desenho de pássaro à esquerda. À direita, mulher de top preto e calça prateada, com braços adornados, canta em ambiente noturno com luzes e pessoas ao fundo
Anitta e mestre Fafá, ao fundo, fazem a mesma tatuagem -  (Reprodução/Instagram)
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Sem assumir romance, Anitta e Mestre Fafá fazem a mesma tatuagem na Grande Rio Priorize VEJA no Google

Anitta chegou cedo ao ensaio de quadra da Grande Rio, nesta terça-feira, 3, onde estreia como rainha de bateria no Carnaval 2027. Marcado para as 21h, ela já estava no local, na Baixada Fluminense, três horas antes. A pressa tinha uma explicação: ela e Mestre Fafá, apontado como seu affair desde que ela terminou com Danilo Mesquita, resolveram fazer juntos uma mesma tatuagem. A cantora, na perna; ele, no braço. Depois, Anitta ainda explicou que os ritmistas também devem se tatuar. O símbolo escolhido é o de Sankofa, que representa o enredo do próximo desfile.

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