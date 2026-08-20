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Cultura

Selton Mello se emociona no Festival de Gramado: “Primeiro prêmio sem meus pais na plateia”

Ator perdeu a mãe Selva em 2024 e o pai Dalton há pouco mais de um mês

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 ago 2026, 10h01
Homem branco de cabelo castanho encaracolado, vestindo terno cinza e gola rolê preta, segurando um troféu dourado com detalhes de sol. Ele olha para cima, com uma projeção de um olho feminino e um véu branco ao fundo
Selton Mello no Festival de Gramado 2026 — ao fundo, foto de sua mãe, Selva (Instagram/Reprodução)
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O ator Selton Mello foi homenageado no Festival de Cinema de Gramado com um Kikito de Cristal e aproveitou a ocasião para homenagear seus pais, Selva Aretuza Figueiredo Melo e Dalton Natal de Melo: “Esse é o primeiro prêmio que eu recebo sem eles estarem aqui na plateia”.

A mãe do ator e de Danton Mello morreu em 17 de julho de 2024, dez anos após o diagnóstico de Alzheimer. Já o pai dos artistas faleceu em 11 de julho deste ano, em decorrência de problemas pulmonares causados pelo tabagismo.

“Eles sempre estiveram perto. Agora eles estão dentro, então é mais poderoso. A minha mãe partiu por causa do Alzheimer, que é exatamente uma doença que leva embora a memória”, disse o ator antes de ser brevemente interrompido por uma mulher que queria direcionar sua atenção para o telão do evento, onde uma foto de Selva e Dalton foi projetada.

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Imagem fora do domínio Abril

O ator não respondeu ao chamado e continuou seu discurso, conectando a doença de Selva à essência da sétima arte — “o cinema é guardar memórias”. Logo depois, uma pessoa da plateia gritou “olha para trás” e fez com que Selton enxergasse a imagem dos pais e que o público o aplaudisse intensamente.

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Visivelmente comovido, ele prosseguiu: “O nome da minha mãe é Selva e o nome do meu pai é Dalton. É por isso que me chamo Selton, é uma mistura dos dois. É um nome inventado, e acho que a beleza já começa aí. Alguma arte já surge disso, da invenção de uma pessoa e da invenção de um nome de uma pessoa”.

O ator então mudou de assunto e agradeceu novamente pelo Kikito de Cristal, descrito por ele como “uma honra enorme”.

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O prêmio é concedido a ele pouco após um dos maiores destaques de sua trajetória: o papel de Rubens Paiva em Ainda Estou Aqui, primeiro título brasileiro a conquistar o Oscar de Melhor Filme Internacional. Desde então, Selton se aventurou em Hollywood com Anaconda e filmou La Perra no Chile, drama dirigido por Dominga Sotomayor que será exibido na noite de encerramento do Festival de Gramado.

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