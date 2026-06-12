🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Cultura

Selton Mello agradece Jennifer Lopez por fala tocante sobre ‘Ainda Estou Aqui’

Cantora compartilhou relato emocionante sobre sua vida pessoal após assistir ao filme brasileiro

Por Bárbara Bigas 12 jun 2026, 16h40
O ator Selton Mello
O ator Selton Mello (Mauricio Nahas/Divulgação)
Continua após publicidade
Selton Mello agradece Jennifer Lopez por fala tocante sobre ‘Ainda Estou Aqui’ Priorize VEJA no Google

O ator brasileiro Selton Mello agradeceu à cantora e atriz Jennifer Lopez pelo carinho que dedicou ao filme Ainda Estou Aqui em uma entrevista recente, quando disse que o longa tinha “mudado sua vida para sempre”. Após JLo confessar que encontrou forças para lidar com seu divórcio com Ben Affleck ao assistir o filme de Walter Salles, Mello se manifestou. “Obrigado pela sua comovente declaração sobre o nosso Ainda Estou Aqui”, escreveu em um post da atriz no Instagram.

Além de Selton, Fernanda Torres, que vive a protagonista Eunice Paiva, também reagiu à declaração. “Uau. Isso é tão, tão tocante”, disse ela à revista americana Variety. “Essa reação diz muito sobre o trabalho do Walter Salles”, continuou a atriz. “É um filme político, mas também é sobre família.”

O que JLo disse sobre Ainda Estou Aqui?

No podcast Films To Be Buried With, do ator e produtor Brett Goldstein — seu par romântico na comédia romântica Paixão de Escritório, recém-lançada na Netflix — a atriz falou sobre como o filme brasileiro a ajudou a enfrentar seu divórcio de Ben Affleck e a estreitar sua relação com o próprio pai, David Lopez, com quem ela assistiu ao filme.

Continua após a publicidade

“Eu estava passando por um divórcio e pensando muito nos meus filhos — como você faz quando algo assim acontece na sua vida. E assistimos ao filme Ainda Estou Aqui, que eu não sabia nada sobre quando sentei para assistir. E eu estou assistindo a esse filme na cama, e meu pai está no sofá na frente e estou vendo a cabeça dele o tempo inteiro. Há aquela cena no começo em que eles estão todos juntos na praia, e aí essa mulher passa a vida toda tentando provar que o marido dela era real, que ele não desapareceu simplesmente. Ela queria a certidão de óbito. E continuou seu caminho, criando todas essas crianças sozinha e ela finalmente consegue no final”, relembrou Jennifer sobre o papel de Fernanda Torres como a viúva Eunice Paiva.

Siga

“E algo aconteceu na minha cabeça e eu comecei a chorar, comecei a calcular todas as minhas experiências com meus filhos, com meu pai, como se tudo tivesse acontecido de uma só vez. E meu pai e toda a minha família sabia que eu estava passando por um momento difícil. E ele vira como se nada estivesse acontecendo, se vira e vê meu rosto — porque eu estava chorando silenciosamente –, aí ele pergunta: ‘Oh, baby, o que há de errado?’. Pais são tão importantes. Ele veio até mim e afagou o meu rosto, me disse: ‘Eu te amo, eu sempre amei você’. E isso foi o que mudou a minha vida naquele momento, porque acho que, às vezes, quando somos crianças, não sabemos que nossos pais nos amam. Mesmo sabendo que eles nos amam. Entende o que quero dizer?”, contou a atriz. “Ele sabia que era isso que eu precisava ouvir. E isso curou uma parte de mim. Uma parte que precisava ser curada para eu conseguir seguir em frente na minha vida. E desse tipo de relacionamento na minha vida”, completou ela.

Continua após a publicidade

“Aquele filme me mudou. E me ajudou a crescer e me curou de uma forma… Mas também porque meu pai estava lá comigo. E graças a Deus ele estava lá e que foi esse filme que nós vimos. Eu não acho que isso foi uma coincidência”, concluiu Jennifer.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
Ainda Estou Aqui
Cinema Brasileiro
Em Cartaz
Jennifer Lopez
Selton Mello
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).