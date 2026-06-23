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Cultura

Seis saborosas curiosidades da vida de Dercy Gonçalves, segundo biógrafa

Adriana Negreiros lança o livro ‘Dercy - A diva debochada’

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jun 2026, 09h00
Dercy Gonçalves desfilando pela Escola de Samba Salgueiro, no Rio de Janeiro, em 2004
Dercy Gonçalves desfilando pela Escola de Samba Salgueiro, no Rio de Janeiro, em 2004 (João Miguel Junior/VEJA)
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Seis saborosas curiosidades da vida de Dercy Gonçalves, segundo biógrafa Priorize VEJA no Google

Ao longo de uma carreira de mais de 85 anos, Dercy Gonçalves (1907-2008) se consolidou como estrela inconteste da cena artística brasileira. com fama de desbocada, não foram poucas as vezes que chocou ao pôr os seios à mostra e fez rir com palavrões. A partir de uma ampla pesquisa, a jornalista Adriana Negreiros desmonta alguns dos mitos que se cristalizaram em torno da atriz, oferecendo vislumbres da mulher que ela de fato foi. O resultado é o livro DercyA diva debochada (ed. Objetiva), lançado agora.  A pedido da coluna GENTE, a autora lista seis curiosidades sobre Dercy nesta terça-feira, 23, quando a atriz completaria mais um ano de vida.

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  1. Queria ser cantora. Ela só foi para a comédia porque teve uma tuberculose, que afetou suas cordas vocais, então não pode continuar como cantora.
  2. Sabia ler e escrever muito pouco. Por isso, não conseguia ler os textos dos espetáculos e não conseguia decorar os diálogos. Isso fez com que ela se aperfeiçoasse ainda mais na técnica do improviso, já que ela conhecia o sentido geral do texto, e, uma vez no palco, criava os próprios diálogos.
  3. Detestava tomar banho. Ela dizia que banho estragava a pele; que ela era naturalmente cheirosa e que, portanto, não havia necessidade de tomar banho todos os dias. Por outro lado, ela gostava muito de perfumes, de se arrumar, de maquiagem, de perucas, de acessórios… Dercy era muito vaidosa, mas a vaidade dela não incluía a prática do banho diário.
  4. Embora fosse uma atriz, uma comediante muito criticada pela imprensa da sua época, especialmente no começo e na metade da sua vida como artista, Dercy teve o reconhecimento de dois grandes críticos teatrais brasileiros: Décio de Almeida Prado e Sábato Magaldi. Ambos eram completamente fascinados pela genialidade da Dercy e viam nela traços únicos com artista. Sábato Magaldi dizia que ela era a grande dama do Teatro Marginal brasileiro.
  5. Não gostava de sexo. Achava que essa era uma atividade superestimada. Isso se deve também ao fato de que, ao longo da vida, ela enfrentou uma série de experiências na intimidade muito violentas, que fizeram com que ela não desenvolvesse uma relação saudável com o sexo.
  6. A primeira vez em que Dercy mostrou os seios em público não foi por irreverência por si só, mas como forma de protesto. Ela queria protestar contra Roberta Close, mulher trans, que na primeira metade dos anos dos anos 1980 fazia muito sucesso e era reconhecidamente a mulher mais desejada do Brasil. Dercy não gostava disso, reclamava muito, ela era uma mulher que tinha uma série de reservas a pessoas trans, ela era uma pessoa contraditória, e, por vezes, muito preconceituosa. Então, ela foi ao programa da Hebe Camargo, de quem era amiga, e mostrou seios para dizer: eu quero provar que os seios de uma mulher, ainda que de idade avançada, são mais bonitos dos que os de um homem – homem entre aspas, porque era assim que Dercy se referia à Roberta Close.
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