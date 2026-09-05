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Cultura

Segundo dia de Rock in Rio tem protesto contra a escala 6×1

Black Pantera teve apresentação mais politizada do festival até agora, marcada também por menções à luta antirracista

Por Thiago Gelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 set 2026, 20h26
Músico negro de dreadlocks e óculos escuros, vestindo colete de couro e colares, canta no microfone enquanto toca guitarra elétrica em palco com iluminação vermelha. Bateria vermelha e microfones ao fundo.
Black Pantera no Rock in Rio 2026 (Rock in Rio/Divulgação)
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Na tarde deste sábado, 5, o trio mineiro de hardcore Black Pantera teve a apresentação mais politizada do Rock in Rio 2026 até o momento. Sobre o Palco Sunset, os irmãos Charles (vocalista) e Chaene Gama (guitarrista) e o baterista Rodrigo Pancho abordaram múltiplas pautas contemporâneas. Exemplo é a apresentação da faixa Tradução, sobre uma mãe presa ao serviço. Antes de entoá-la, o cantor teceu protesto claro: “Mãe, não sei onde você está, mas essa é pelo fim da Escala 6×1”.

Não só, Charles ainda berrou “fogo nos racistas” e “queimem todos eles” enquanto fãs mobilizavam rodas punk na plateia.

Para além das falas improvisadas no palco, a banda não atenuou seu repertório e cantou faixas de protesto feito Padrão é o Caralho — “Jesus não era branco” — e Hórus — “em nome do pai, do filho e do preto santo”.

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