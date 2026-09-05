Segundo dia de Rock in Rio tem protesto contra a escala 6×1

Na tarde deste sábado, 5, o trio mineiro de hardcore Black Pantera teve a apresentação mais politizada do Rock in Rio 2026 até o momento. Sobre o Palco Sunset, os irmãos Charles (vocalista) e Chaene Gama (guitarrista) e o baterista Rodrigo Pancho abordaram múltiplas pautas contemporâneas. Exemplo é a apresentação da faixa Tradução, sobre uma mãe presa ao serviço. Antes de entoá-la, o cantor teceu protesto claro: “Mãe, não sei onde você está, mas essa é pelo fim da Escala 6×1”.

Não só, Charles ainda berrou “fogo nos racistas” e “queimem todos eles” enquanto fãs mobilizavam rodas punk na plateia.

Para além das falas improvisadas no palco, a banda não atenuou seu repertório e cantou faixas de protesto feito Padrão é o Caralho — “Jesus não era branco” — e Hórus — “em nome do pai, do filho e do preto santo”.