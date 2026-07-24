Secretário de Turismo de Portugal defende potência da literatura

Marcando presença na 24ª edição da Festa Literária de Paraty, Pedro Machado, secretário de Estado de Turismo, Comércio e Serviços de Portugal, falou sobre a relação íntima entre o turismo e a literatura. Em entrevista à coluna GENTE, Machado apontou que as célebres obras literárias lusitanas têm um grande potencial de incentivar o turismo ao país — e também deu dicas para futuros visitantes.

“A literatura, a cultura, a magia associada ao livro são elementos que captam novos públicos. Essa é nossa aposta em Paraty: reforçar o posicionamento de Portugal, captar novos públicos e usar, no bom sentido, a cultura, a literatura, e os escritores como fortes aliados nessa missão”, disse.

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