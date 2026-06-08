Sebastião se espanta: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta segunda, 8
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 73 – segunda-feira, 8
Margaret afirma a Jendal que o rei foi denunciado pela execução de Robert, e por sua tirania contra o povo de Batanga. Sebastião se espanta com o pedido de Virgínia para convocar um cangaceiro para atacar o ateliê de Lúcia/Alika. Graça sonda Caetana a respeito de Ana Maria. Alika confessa a Teresa que não acredita nas boas intenções de Virgínia e Graça. Margaret garante a Campbell que não descansará até descobrir a verdade sobre a morte de Robert. Diógenes se incomoda com a proximidade entre Ritinha e Aurelinda. Jendal inventa que um súdito de seu reino é o culpado pelo assassinato de Robert.