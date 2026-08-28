Sebastião beija Virginia: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta sexta-feira, 28
Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.
Capítulo 133 – sexta-feira, 28
Virgínia revela a Jendal sobre o amor de Alika e Tonho em sua carta. Niara conta a Alika que está gostando de Onildo. Dona Menina aconselha Tonho sobre seu caminho ao lado de Lúcia/Alika. Kênia humilha Pascoal e revela que se entregou a Dumi. Bartô tem um pesadelo com Veneranda. Carrapato procura Belmira e encontra Geralda, que o acolhe em seu quarto. Pascoal desabafa com Binta sobre o comportamento de Kênia, e a rainha o seduz. Ladisa e Akin cuidam de Dumi. Omar comenta com José que acredita que Alika se desviará de sua missão em Batanga por conta de Tonho. Sebastião cobra a promessa de Virgínia e a beija.