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Cultura

Sebastião beija Virginia: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta sexta-feira, 28

Resumo da novela das 6 da Globo, escrita por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 06h00
Alika (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto) na novela 'A Nobreza do Amor' -
Alika (Duda Santos) e Tonho (Ronald Sotto) na novela 'A Nobreza do Amor' - (/TV Globo/Divulgação)
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Sebastião beija Virginia: confira resumo de A Nobreza do Amor nesta sexta-feira, 28 Priorizar nos meus resultados Google

Capítulo 133 – sexta-feira, 28

Virgínia revela a Jendal sobre o amor de Alika e Tonho em sua carta. Niara conta a Alika que está gostando de Onildo. Dona Menina aconselha Tonho sobre seu caminho ao lado de Lúcia/Alika. Kênia humilha Pascoal e revela que se entregou a Dumi. Bartô tem um pesadelo com Veneranda. Carrapato procura Belmira e encontra Geralda, que o acolhe em seu quarto. Pascoal desabafa com Binta sobre o comportamento de Kênia, e a rainha o seduz. Ladisa e Akin cuidam de Dumi. Omar comenta com José que acredita que Alika se desviará de sua missão em Batanga por conta de Tonho. Sebastião cobra a promessa de Virgínia e a beija. 

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TAGS:
A Nobreza do Amor
novela das seis
Resumo de novela
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