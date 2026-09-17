SBT usa ex-arma da Globo para sacudir audiência dos domingos

O SBT aposta na força do Domingo Legal, que vem se consolidando em boas audiências – a ponto de ganhar momentaneamente da Eliana – para enfim conseguir embalar o The Voice Brasil na disputa direta com Domingão com Huck

Os domingos serão o novo dia de exibição do The Voice Brasil. A segunda temporada estreia em 27 de setembro, às 18h, com transmissão simultânea na TV aberta e no Disney+. A mudança coloca Tiago Leifert frente a frente com Luciano Huck, que apresenta o Domingão na Globo no mesmo horário.

O time de técnicos será formado por Lauana Prado, Paulo Ricardo, Diogo Nogueira e a dupla Matheus & Kauan, remanescentes da primeira temporada no SBT.

A escolha não é por acaso. No domingo, 13, Huck perdeu por breves minutos para atração de Celso Portiolli. O bom desempenho do programa pode impulsionar o reality musical, que na primeira temporada oscilou no Ibope e só superou a Record na final.

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