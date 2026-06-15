SBT trava guerra com Ibope por medição de audiência da Copa do Mundo

O SBT tem travado uma guerra com o Ibope por causa da medição de audiência da Copa do Mundo 2026. A emissora de Silvio Santos reclama há tempos da divergência de pontos de ibope no tempo real durante as transmissões ao vivo dos jogos da Seleção Brasileira, que também são exibidos pela Globo.

No último sábado, 13 de junho, as duas emissoras transmitiram o confronto Brasil x Marrocos. Os dados em tempo real indicavam que o SBT registrava uma média de 8 pontos, enquanto a Globo tinha 30. No consolidado divulgado nesta segunda-feira, 15, porém, a emissora da família Abravanel consolidou 11 pontos de média. Isso acontece porque os aparelhos que fazem a medição de audiência analisa os sons do ambiente dos domicílios onde estão instalados, então, como os dois concorrentes exibiam o mesmo conteúdo, a tecnologia tem uma certa dificuldade na precisão desse aferimento.

Essas divergências impactam as avaliações do mercado publicitário, que se baseia em audiência para fechar negócios, o que tem gerado insatisfação nos bastidores da diretoria do SBT.

O efeito Galvão Bueno

Apesar do embate, o clima no SBT é de entusiasmo com os resultados alcançados pela Copa do Mundo. A emissora avalia que conseguiu atrair parte do público tradicionalmente ligado à Globo, especialmente graças à presença de Galvão Bueno, que narra sua primeira Copa do Mundo na nova casa. A estratégia agora é ampliar os investimentos em divulgação para impulsionar ainda mais a audiência da competição. O próximo alvo é o confronto entre Brasil e Haiti, marcado para sexta-feira, 19, quando a rede pretende estabelecer um novo recorde de audiência.

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Os números da estreia da seleção ajudam a explicar o otimismo. Brasil x Marrocos registrou média de 11,12 pontos na Grande São Paulo e se tornou o programa mais assistido do SBT em 2026 até agora. A transmissão comandada por Galvão Bueno liderou o desempenho da emissora no ano, impulsionou o pré-jogo, fortaleceu o pós-jogo e ainda elevou a audiência do SBT Brasil. A rede também comemora resultados expressivos no Rio de Janeiro e planeja ampliar a presença de Galvão em outros programas da grade, além de reforçar campanhas publicitárias em ruas e pontos estratégicos de São Paulo para consolidar a cobertura do Mundial como um dos principais ativos da emissora.

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Vale ressaltar que, sem Galvão Bueno, a Globo amargou o seu segundo pior desempenho de audiência da história dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Com a pulverização das transmissões do Mundial, que é dividido entre CazéTV — detentora dos direitos de transmissão de todas as 104 partidas do torneio –, SBT e N Spots e Globo, na comparação com a estreia do Brasil no Mundial de 2022, a líder de audiência ainda viu a sua média de telespectadores encolher 36%.