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Cultura

SBT tem dívida de R$ 40 milhões com N Sports por causa da Copa e é acionado na Justiça

Cobrança de valores foi parar no Tribunal de Justiça de São Paulo

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 22h59
Homem de pele clara, cabelo grisalho e jaqueta escura, segurando um microfone azul do SBT, falando em um estádio de futebol com arquibancadas azuis e gramado verde, com placas de patrocinadores ao fundo
Após décadas na Globo, agora Galvão Bueno está no SBT (X/Reprodução)
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O SBT foi acionado no Tribunal de Justiça de São Paulo pela N Sports nesta sexta-feira, 11 de setembro, em uma disputa envolvendo valores relacionados ao consórcio de transmissão da Copa do Mundo 2026, de acordo com documentos obtidos em primeira mão por VEJA. Segundo a empresa, a emissora da família Abravanel teria deixado de repassar parte das receitas obtidas com patrocínios e ativações comerciais negociados durante o projeto. A N Sports afirma que a dívida atualmente ultrapassa R$ 40 milhões e pediu o bloqueio de valores nas contas do SBT. A coluna Tela Plana procurou o SBT, mas ainda não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.

A parceria no Mundial terminou com resultados comerciais expressivos, segundo os dados apresentados pela N Sports no processo: o consórcio transmitiu 32 partidas da competição na TV aberta e na TV paga e reuniu 12 marcas patrocinadoras. O acordo previa, porém, a divisão das receitas comerciais entre as duas empresas, com 74% para o SBT e 26% dos lucros para a N Sports. Entretanto, parte dos pagamentos feitos diretamente à emissora de Silvio Santos, hoje sob comando das filhas do apresentador, não teria sido transferida dentro dos prazos estabelecidos em contrato.

“O SBT centralizou a arrecadação dos valores pagos por patrocinadores e anunciantes e passou a reter dinheiro alheio”, diz um trecho do documento assinado pelo escritório Melman Advogados.

Segundo a empresa, o problema não seria recente e afirma que as irregularidades já haviam sido discutidas entre as partes e resultaram em um aditamento ao contrato original. Neste documento, o SBT teria reconhecido uma dívida que naquele momento chegava a R$ 17 milhões. A acusação é de que, mesmo após o ajuste, novos valores deixaram de ser repassados.

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A situação teria se agravado nos últimos dias, quando, segundo a N Sports, o SBT não efetuou em 10 de setembro parte do pagamento referente à dívida anteriormente reconhecida. A empresa afirma ainda que houve omissão de documentos e informações relacionados à comercialização de cotas de patrocínio, o que teria dificultado a apuração das receitas que deveriam ser compartilhadas.

Com o processo protocolado na Justiça, a N Sports busca medidas para garantir o recebimento dos valores que considera devidos. O pedido inclui o bloqueio de contas do SBT. A disputa agora deverá avançar no âmbito judicial, com a análise das alegações e dos documentos apresentados pelas partes.

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SBT e N Sports fecharam uma parceria e pagaram, juntas, 25 milhões de dólares pelos direitos de transmitir 32 partidas da Copa do Mundo 2026, em um acordo feito com a LiveMode, detentora total do torneio e dona da CazéTV.

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