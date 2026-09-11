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Cultura

SBT se pronuncia sobre saída definitiva de Rodrigo Bocardi

Apresentador foi afastado de programa após acusações de extorsão

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 16h58 | Atualizado em 11 set 2026, 16h59
Homem branco de meia-idade, sorrindo, vestindo camisa polo preta com logo boca tv e relógio laranja, gesticula com as mãos abertas em frente ao logo colorido do SBT em uma parede de madeira
Rodrigo Bocardi assina com o SBT: jornalista vai apresentar um novo telejornal na emissora, em parceria com seu canal digital (Rogério Pallatta/SBT)
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O SBT se pronunciou sobre a saída definitiva de Rodrigo Bocardi da emissora. Em nota, o canal afirmou que tomou conhecimento de uma denúncia relacionada ao apresentador, mas “não encontrou fatos ou provas que comprometessem o comportamento e a idoneidade do profissional”. Segundo o comunicado, como a parceria entre o SBT e a BocaTV, empresa de Bocardi, já havia sido encerrada,  próprio jornalista decidiu colocar fim ao contrato com a emissora, decisão aceita pelo canal.

A saída ocorre em meio à polêmica envolvendo denúncias feitas pelo ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, Jones Donizette, que acusou o jornalista de extorsão. Bocardi nega as acusações e afirmou que a gravação usada para sustentar a denúncia foi feita sem seu conhecimento. “Fui gravado de forma ilegal, de forma escondida”, declarou.

Após ser afastado do comando do *SBT Cidades*, o apresentador veio a público afirmar que havia sido orientado pela emissora a “esperar a poeira baixar” enquanto o setor de compliance apurava o caso. Bocardi também classificou como “precipitada” a decisão de retirá-lo do ar.

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