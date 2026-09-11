SBT se pronuncia sobre saída definitiva de Rodrigo Bocardi

O SBT se pronunciou sobre a saída definitiva de Rodrigo Bocardi da emissora. Em nota, o canal afirmou que tomou conhecimento de uma denúncia relacionada ao apresentador, mas “não encontrou fatos ou provas que comprometessem o comportamento e a idoneidade do profissional”. Segundo o comunicado, como a parceria entre o SBT e a BocaTV, empresa de Bocardi, já havia sido encerrada, próprio jornalista decidiu colocar fim ao contrato com a emissora, decisão aceita pelo canal.

A saída ocorre em meio à polêmica envolvendo denúncias feitas pelo ex-secretário de Tecnologia e Comunicação de Embu das Artes, Jones Donizette, que acusou o jornalista de extorsão. Bocardi nega as acusações e afirmou que a gravação usada para sustentar a denúncia foi feita sem seu conhecimento. “Fui gravado de forma ilegal, de forma escondida”, declarou.

Após ser afastado do comando do *SBT Cidades*, o apresentador veio a público afirmar que havia sido orientado pela emissora a “esperar a poeira baixar” enquanto o setor de compliance apurava o caso. Bocardi também classificou como “precipitada” a decisão de retirá-lo do ar.

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