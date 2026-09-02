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Cultura

SBT demite diretor e faz reestruturação na área de jornalismo do Rio de Janeiro

Claudio Cordeiro, contratado em maio de 2025, fez acordo para deixar empresa

Por Giovanna Fraguito 2 set 2026, 17h31 | Atualizado em 2 set 2026, 17h33
Apresentadora de cabelos castanhos longos, usando um vestido dourado brilhante e brincos de argola, sorri enquanto segura uma rosa vermelha com a mão esquerda, exibindo anéis e uma pulseira. O fundo é escuro e desfocado com luzes verticais
Patricia Abravanel no Programa Silvio Santos de 23 de agosto de 2026  (Gabriel Cardoso/SBT)
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O SBT decidiu fazer novas mudanças em sua área executiva, desta vez no jornalismo. Claudio Cordeiro, contratado em maio de 2025 para ser diretor do departamento no Rio de Janeiro, fez um acordo para deixar a empresa nesta quarta-feira, 31.

“O SBT informa que, em razão de uma reestruturação na área de Jornalismo do Rio de Janeiro, Cláudio Cordeiro encerra seu ciclo na emissora. Ao longo de sua trajetória, Cláudio contribuiu de forma importante para o Jornalismo do SBT, com dedicação, profissionalismo e parceria. A emissora agradece por todo o trabalho realizado e pela contribuição à história da companhia, desejando a Cláudio muito sucesso em seus novos projetos”, comunicou a emissora.

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