SBT demite diretor e faz reestruturação na área de jornalismo do Rio de Janeiro

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O SBT anuncia mudanças significativas em sua diretoria de jornalismo. Claudio Cordeiro, que assumiu a direção do departamento no Rio de Janeiro em maio de 2025, encerra seu ciclo na emissora. A saída ocorre devido a uma reestruturação na área. Descubra os detalhes dessa movimentação no alto escalão do SBT.

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O SBT decidiu fazer novas mudanças em sua área executiva, desta vez no jornalismo. Claudio Cordeiro, contratado em maio de 2025 para ser diretor do departamento no Rio de Janeiro, fez um acordo para deixar a empresa nesta quarta-feira, 31.

“O SBT informa que, em razão de uma reestruturação na área de Jornalismo do Rio de Janeiro, Cláudio Cordeiro encerra seu ciclo na emissora. Ao longo de sua trajetória, Cláudio contribuiu de forma importante para o Jornalismo do SBT, com dedicação, profissionalismo e parceria. A emissora agradece por todo o trabalho realizado e pela contribuição à história da companhia, desejando a Cláudio muito sucesso em seus novos projetos”, comunicou a emissora.

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