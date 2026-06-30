SBT alcança melhor audiência da década com vitória do Brasil sobre o Japão na Copa

A transmissão da partida Brasil x Japão, válida pela primeira fase do mata-mata (16 avos) da Copa do Mundo 2026, garantiu ao SBT sua melhor audiência da década na faixa vespertina na Grande São Paulo. Exibido entre 14h01 e 16h02 desta segunda-feira, 29, o confronto que terminou com a vitória da seleção brasileira sobre os japoneses por 2 gols a 1 registrou média de 12,77 pontos, com pico de 14,05 na Grande São Paulo, consolidando o bom momento da emissora nas transmissões do torneio. Em comparação com a média das quatro segundas-feiras anteriores, o crescimento do SBT na faixa horária chegou a 353%.

Sob o comando de Galvão Bueno, a transmissão da partida abriu uma vantagem expressiva sobre as concorrentes. O SBT reuniu 991% mais telespectadores do que a Record, que exibiu Patrulha do Consumidor, apresentado por Celso Russomano, e o filme A Onda dos Sonhos 2 (2011) no mesmo horário. Em comparação com a Band, os resultados do SBT foram ainda mais expressivos, já que a emissora quarta colocada exibiu Os Donos da Bola e O Melhor da Tarde: o jogo teve 5.981% a mais de telespectadores.

No Rio de Janeiro, o desempenho também foi positivo. Brasil x Japão alcançou média de 9,43 pontos e pico de 10,95, elevando em 240% a audiência da faixa horária na comparação com as quatro segundas-feiras anteriores. Na capital fluminense, o SBT registrou 720% mais telespectadores que Record e 4.000% mais público do que a Band, consolidando a força da seleção brasileira como principal impulsionadora de audiência da TV aberta durante o Mundial.

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Os resultados reforçam a evolução da audiência da emissora desde o início da Copa do Mundo. Considerando apenas os jogos da seleção brasileira, o público cresceu 23% na Grande São Paulo em relação à estreia da equipe no torneio. Entre as TVs abertas que exibem a competição, esse foi o maior avanço registrado no período. A Globo também apresentou crescimento, mas um número um pouco menor, com alta de 21%.

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A CazéTV detém os direitos de todos os 104 jogos do Mundial no streaming, mas, a transmissão online apresenta um delay em comparação com as emissoras da TV aberta.

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