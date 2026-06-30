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Cultura

SBT alcança melhor audiência da década com vitória do Brasil sobre o Japão na Copa

Com resultado consolidado, jogo narrado por Galvão Bueno fez emissora registrar sua melhor performance na faixa vespertina

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 jun 2026, 11h53
Três comentaristas esportivos, dois sorrindo e um com a boca aberta, usam fones de ouvido e blazers azuis sobre camisas verdes, em um estádio de futebol com arquibancadas vermelhas e azuis, parcialmente preenchidas por torcedores de amarelo
Mauro Beting, Galvão Bueno e Alexandre Pato na transmissão de Brasil x Japão pelo SBT na Copa do Mundo 2026  (Reprodução/TV Globo)
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A transmissão da partida Brasil x Japão, válida pela primeira fase do mata-mata (16 avos) da Copa do Mundo 2026, garantiu ao SBT sua melhor audiência da década na faixa vespertina na Grande São Paulo. Exibido entre 14h01 e 16h02 desta segunda-feira, 29, o confronto que terminou com a vitória da seleção brasileira sobre os japoneses por 2 gols a 1 registrou média de 12,77 pontos, com pico de 14,05 na Grande São Paulo, consolidando o bom momento da emissora nas transmissões do torneio. Em comparação com a média das quatro segundas-feiras anteriores, o crescimento do SBT na faixa horária chegou a 353%. 

Sob o comando de Galvão Bueno, a transmissão da partida abriu uma vantagem expressiva sobre as concorrentes. O SBT reuniu 991% mais telespectadores do que a Record, que exibiu Patrulha do Consumidor, apresentado por Celso Russomano, e o filme A Onda dos Sonhos 2 (2011) no mesmo horário. Em comparação com a Band, os resultados do SBT foram ainda mais expressivos, já que a emissora quarta colocada exibiu Os Donos da Bola e O Melhor da Tarde: o jogo teve 5.981% a mais de telespectadores. 

No Rio de Janeiro, o desempenho também foi positivo. Brasil x Japão alcançou média de 9,43 pontos e pico de 10,95, elevando em 240% a audiência da faixa horária na comparação com as quatro segundas-feiras anteriores. Na capital fluminense, o SBT registrou 720% mais telespectadores que Record e 4.000% mais público do que a Band, consolidando a força da seleção brasileira como principal impulsionadora de audiência da TV aberta durante o Mundial.

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Os resultados reforçam a evolução da audiência da emissora desde o início da Copa do Mundo. Considerando apenas os jogos da seleção brasileira, o público cresceu 23% na Grande São Paulo em relação à estreia da equipe no torneio. Entre as TVs abertas que exibem a competição, esse foi o maior avanço registrado no período. A Globo também apresentou crescimento, mas um número um pouco menor, com alta de 21%.

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A CazéTV detém os direitos de todos os 104 jogos do Mundial no streaming, mas, a transmissão online apresenta um delay em comparação com as emissoras da TV aberta.

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