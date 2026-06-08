🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Cultura

Sátira de filmes de horror supera He-Man nas bilheterias dos cinemas

Estreia global de sucesso superou o interesse pela história do herói clássico retratada em 'Mestres do Universo'

Por Bárbara Bigas 8 jun 2026, 14h53 | Atualizado em 8 jun 2026, 15h18
HERÓI SENSÍVEL - Nicholas Galitzine sob a armadura de He-Man: a nova versão questiona os excessos da masculinidade
HERÓI SENSÍVEL - Nicholas Galitzine sob a armadura de He-Man: a nova versão questiona os excessos da masculinidade (Giles Keyte/Amazon MGM Studios/.)
Continua após publicidade
Sátira de filmes de horror supera He-Man nas bilheterias dos cinemas Priorize VEJA no Google

Em seu fim de semana de estreia, o jocoso Todo Mundo Em Pânico 6 superou o filme Mestres do Universo nas bilheterias ao redor do Brasil. O filme, também estreante, revive a história do herói He-Man nos dias atuais, com uma roupagem moderna e atenta às discussões sobre masculinidade. De acordo com a Comscore, a sátira encabeçada pelos irmãos Wayans arrecadou 24 milhões de reais no Brasil, indo direto para o primeiro lugar do ranking de mais assistidos no país neste fim de semana. Enquanto isso, o filme do herói arrecadou 22 milhões de reais.

A liderança de Todo Mundo Em Pânico não fica restrita ao Brasil. Na América do Norte, o longa teve uma estreia de 55 milhões de dólares, a maior da franquia desde o seu primeiro lançamento, em 2000. Só nesta região, a novidade já superou a estreia global de Mestres do Universo, que totalizou 54 milhões de dólares, frente a um orçamento de quase 200 milhões. 

O terror psicológico Backrooms: Um Não-Lugar, que liderou o ranking na última semana, enfrentou uma queda diante do lançamento dos dois novos filmes, mas ainda conseguiu levar mais de 340.000 pessoas ao cinema por aqui. Em sua sétima semana em cartaz, a cinebiografia Michael também continua em alta, totalizando um público de 267.000 espectadores e uma bilheteria de 6 milhões de reais.

Apelativa por natureza, a franquia Todo Mundo em Pânico retornou aos cinemas com seu primeiro longa inédito em 13 anos, com a pretensão de testar os limites do público contemporâneo, já desacostumado com o humor apelativo e escatológico que foi regra dentro dos anos 2000. A aversão ao politicamente correto é também intensificada pelo teor de grandes sucessos do cinema de terror recente, como os últimos três títulos da saga Pânico, a trilogia Halloween lançada entre 2018 e 2022 e os projetos afiados de Jordan Peele, todos marcados por comentários sociais e elencos mais ecléticos em etnia, gênero e orientação sexual.

Siga
Continua após a publicidade

Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana:

  1. Todo Mundo em Pânico
  2. Mestres Do Universo
  3. Backrooms: Um Não-Lugar
  4. Michael 
  5. O Diabo Veste Prada 2
  6. Obsessão
  7. O Mandaloriano e Grogu
  8. Super Mario Galaxy: O Filme
  9. A Revolução Dos Bichos
  10. Natal Amargo
Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
bilheteria
Cinema
Em Cartaz
Hollywood
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).