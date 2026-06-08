Sátira de filmes de horror supera He-Man nas bilheterias dos cinemas

Em seu fim de semana de estreia, o jocoso Todo Mundo Em Pânico 6 superou o filme Mestres do Universo nas bilheterias ao redor do Brasil. O filme, também estreante, revive a história do herói He-Man nos dias atuais, com uma roupagem moderna e atenta às discussões sobre masculinidade. De acordo com a Comscore, a sátira encabeçada pelos irmãos Wayans arrecadou 24 milhões de reais no Brasil, indo direto para o primeiro lugar do ranking de mais assistidos no país neste fim de semana. Enquanto isso, o filme do herói arrecadou 22 milhões de reais.

A liderança de Todo Mundo Em Pânico não fica restrita ao Brasil. Na América do Norte, o longa teve uma estreia de 55 milhões de dólares, a maior da franquia desde o seu primeiro lançamento, em 2000. Só nesta região, a novidade já superou a estreia global de Mestres do Universo, que totalizou 54 milhões de dólares, frente a um orçamento de quase 200 milhões.

O terror psicológico Backrooms: Um Não-Lugar, que liderou o ranking na última semana, enfrentou uma queda diante do lançamento dos dois novos filmes, mas ainda conseguiu levar mais de 340.000 pessoas ao cinema por aqui. Em sua sétima semana em cartaz, a cinebiografia Michael também continua em alta, totalizando um público de 267.000 espectadores e uma bilheteria de 6 milhões de reais.

Apelativa por natureza, a franquia Todo Mundo em Pânico retornou aos cinemas com seu primeiro longa inédito em 13 anos, com a pretensão de testar os limites do público contemporâneo, já desacostumado com o humor apelativo e escatológico que foi regra dentro dos anos 2000. A aversão ao politicamente correto é também intensificada pelo teor de grandes sucessos do cinema de terror recente, como os últimos três títulos da saga Pânico, a trilogia Halloween lançada entre 2018 e 2022 e os projetos afiados de Jordan Peele, todos marcados por comentários sociais e elencos mais ecléticos em etnia, gênero e orientação sexual.

Continua após a publicidade

Confira a seguir o ranking com os dez filmes mais vistos nos cinemas no Brasil no fim de semana:

Todo Mundo em Pânico Mestres Do Universo Backrooms: Um Não-Lugar Michael O Diabo Veste Prada 2 Obsessão O Mandaloriano e Grogu Super Mario Galaxy: O Filme A Revolução Dos Bichos Natal Amargo

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial