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Cultura

Coleção de Marco Antônio de Biaggi ganha exposição inédita: arte africana

'África - Ancestralidade e Sincretismo' fica em cartaz até março de 2027

Por Flávio Monteiro 15 out 2026, 15h08 | Atualizado em 15 out 2026, 15h11
À esquerda, uma casa moderna de dois andares com grandes janelas e varandas, cercada por gramado e árvores altas. À direita, o cantor Ney Matogrosso, sorrindo, com camisa vermelha, apoiado em uma bengala, sentado em uma poltrona dourada, com uma tapeçaria colorida ao fundo
Exposição na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano irá apresentar pela primeira vez ao público a coleção de Marco Antônio de Biaggi (Reprodução/Instagram)
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Uma exposição que busca apresentar peças de diferentes regiões da África entrará em cartaz no dia 24 de outubro, na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, em São Paulo. Intitulada África – Ancestralidade e Sincretismos, a mostra reúne máscaras, esculturas, bustos e objetos que representam poderes e saberes ancestrais transmitidos de geração em geração no continente africano.

Entre os itens presentes no acervo, constam itens dos povos Bantu, Iorubá e Ashanti, além de diversas outras culturas que influenciaram a arte na África e no Brasil. “Nesta exposição, a força pulsante dessa herança ganha corpo, matéria e narrativa. As obras e poéticas aqui reunidas dialogam intimamente com esse legado visual e espiritual, traduzindo mitologias e signos em arte contemporânea”, afirmam os curadores, Renato Araújo e Rafael Schunk.

A exposição apresenta pela primeira vez ao público a coleção de Marco Antônio de Biaggi, formada ao longo de décadas, e fica em cartaz até março de 2027. A visitação ocorre de terça-feira a domingo. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), com entrada gratuita às terças-feiras.

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