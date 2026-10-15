Coleção de Marco Antônio de Biaggi ganha exposição inédita: arte africana

Uma exposição que busca apresentar peças de diferentes regiões da África entrará em cartaz no dia 24 de outubro, na Fundação Maria Luisa e Oscar Americano, em São Paulo. Intitulada África – Ancestralidade e Sincretismos, a mostra reúne máscaras, esculturas, bustos e objetos que representam poderes e saberes ancestrais transmitidos de geração em geração no continente africano.

Entre os itens presentes no acervo, constam itens dos povos Bantu, Iorubá e Ashanti, além de diversas outras culturas que influenciaram a arte na África e no Brasil. “Nesta exposição, a força pulsante dessa herança ganha corpo, matéria e narrativa. As obras e poéticas aqui reunidas dialogam intimamente com esse legado visual e espiritual, traduzindo mitologias e signos em arte contemporânea”, afirmam os curadores, Renato Araújo e Rafael Schunk.

A exposição apresenta pela primeira vez ao público a coleção de Marco Antônio de Biaggi, formada ao longo de décadas, e fica em cartaz até março de 2027. A visitação ocorre de terça-feira a domingo. Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), com entrada gratuita às terças-feiras.

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