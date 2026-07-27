São Paulo atinge recorde histórico no turismo em maio e recebe 97 visitantes por minuto em 2026

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São Paulo alcançou um recorde histórico em maio de 2026, com 4,4 milhões de turistas e R$ 2,17 bilhões movimentados. Eventos como congressos e a Virada Cultural impulsionaram o turismo, que de janeiro a maio somou 21 milhões de visitantes, incluindo 1,2 milhão de estrangeiros. Um sucesso que consolida a capital como destino cultural e econômico.

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A cidade de São Paulo registrou um recorde histórico de atividade turística em maio, com 4,4 milhões de visitantes, de acordo com o mais recente boletim do Observatório de Turismo e Eventos da SPTuris em conjunto com a Secretaria Municipal de Turismo. No quinto mês de 2026, o Índice Mensal de Atividade do Turismo (IMAT), calculado em parceria com a FecomercioSP, somou 114 pontos, o maior nível para o período desde o início da série histórica em janeiro de 2020.

Em maio, o município foi sede de congressos internacionais e da Virada Cultural, que, durante 24 horas, reuniu mais de 1.200 apresentações artísticas em 21 palcos. A gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) avalia que o resultado é fruto de uma estratégia voltada ao fortalecimento do calendário de eventos e dos equipamentos culturais, além de ampliar as experiências para paulistanos e visitantes.

O secretário municipal de Turismo, Gustavo Lopes, dimensiona a importância desses eventos para o status cultural e a economia da capital: “A realização de feiras e congressos movimenta hotelaria, gastronomia, transporte, comércio e serviços. Ao mesmo tempo, a cidade também se fortalece como destino de entretenimento, lazer e saúde”, explica.

Entre janeiro e maio, mais de 21 milhões de turistas passaram pela cidade de São Paulo, o que representa um avanço de 12% em relação aos cinco primeiros meses de 2025. É como se a capital paulista tivesse recebido, em média, 97 visitantes por minuto. No mesmo período, outro recorde atingido foi o número de estrangeiros que desembarcaram no município, alcançando a marca de 1,2 milhão de visitantes.

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Só no quinto mês de 2026, o setor de turismo movimentou 2,17 bilhões de reais, registrando um aumento real de 4,6% na comparação com o mesmo mês de 2025. O Museu de Arte de São Paulo (Masp), o Parque do Ibirapuera e a Avenida Paulista lideraram os locais mais procurados nas Centrais de Informação Turística da SPTuris.