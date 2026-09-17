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Cultura

Sandy explica decisão de não expor filho e desabafa sobre críticas

Atriz preserva imagem de Theo, fruto do relacionamento com Lucas Lima

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 set 2026, 09h56 | Atualizado em 17 set 2026, 11h05
Montagem com duas imagens: à esquerda, uma mulher de cabelo castanho curto sorri para a câmera, usando maquiagem e um colar prateado. À direita, uma mulher de cabelo escuro abraça um menino, ambos de costas, observando um cenário de bambuzal
Sandy com o filho, Theo (Instagram/Reprodução)
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Sandy explicou por que escolheu manter o filho, Theo, de 11 anos, longe dos holofotes. Segundo a cantora, a experiência de crescer sob os holofotes, como filha de Xororó, influenciou o desejo de oferecer ao menino uma infância mais anônima. “Pela minha experiência, queria proporcionar ao meu filho algo um pouco diferente do que eu tive. Paguei um preço um pouco alto. Então, quis dar essa liberdade de escolha para ele no futuro”, disse, durante participação no programa Saia Justa.

Desde o nascimento de Theo, Sandy optou por não expô-lo publicamente. A decisão de preservar a imagem do menino, fruto do relacionamento com Lucas Lima, já rendeu críticas e até receios de impactos em sua carreira. “É muito hate, é muita crítica e é muita pressão. Você tem a sua carreira, que cuidou com tanto zelo a vida inteira, e fala: ‘Agora estou me queimando, fazendo mal para a minha imagem por causa de uma decisão que é tão pessoal e deveria ser só nossa”, refletiu.

A escolha foi mantida mesmo após a separação do músico, que apoia a medida: “Todo mundo queria opinar, todo mundo queria cobrar. Aí você fala: ‘Pô, vou colocar minha carreira em risco por causa disso?’. Eu sustentei esse ‘não’. Graças a Deus, o Lucas também sustentou. Somos alinhados até hoje, mesmo separados”.

Theo vive em Campinas e, segundo a cantora, consegue frequentar espaços públicos sem ser reconhecido quando não está acompanhado da mãe. “Ele vai ao shopping com os amigos, vai ao cinema e vai ao clube. Valeu super a pena. Quando não está comigo, ele não é reconhecido. Se está comigo, as pessoas sabem que é meu filho. Se alguém tira uma foto, eu só peço para não postar”, comentou a artista, acrescentando que já pediu a fotógrafos que apagassem imagens do filho: “Tive que pedir para paparazzi apagar: ‘Por favor, não publique a foto do meu filho. A minha você pode tirar, se quiser, mas a dele, não'”.

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