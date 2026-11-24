Sandy e Junior confirmaram nesta terça-feira, 24, a residência Nada É por Acaso, com seis shows no Nubank Parque, em São Paulo. As apresentações serão nos dias 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho de 2027. Será a primeira residência da dupla em um estádio e o retorno dos irmãos aos palcos depois da turnê Nossa História, encerrada em 9 de novembro de 2019, no Parque Olímpico do Rio de Janeiro.

A pré-venda para clientes Elo acontece em 1º e 2 de dezembro, a partir das 10h, e a venda geral começa em 3 de dezembro, no mesmo horário, pela Ticketmaster. As entradas inteiras custam de 350 a 1 450 reais, conforme o setor.

O espetáculo tem direção geral de Raoni Carneiro e direção artística de Julio Loureiro, ao lado dos próprios cantores. Lucas Lima assina a produção musical e divide com Junior a direção musical. “Não esperávamos passar por uma reunião de novo, mas acho que chegou o momento”, afirmou Sandy em um encontro com jornalistas nesta terça.

O retorno acontece no ano em que o fim da dupla completa vinte anos. A separação foi oficializada no fim de 2007, depois do Acústico MTV, e desde então os irmãos seguiram em carreiras solo. O projeto vinha sendo cercado de mistério desde 24 de setembro, quando os dois publicaram uma imagem com as iniciais da dupla, o ano de 2027 e a referência a São Paulo.

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Serviço

Local: Nubank Parque, Avenida Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca, São Paulo

Datas: 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho de 2027

Abertura dos portões: 16h

Início dos shows: 19h30

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Classificação: 16 anos. Menores de 5 a 15 anos só entram acompanhados dos pais ou responsáveis legais

Pré-venda (clientes Elo): 1º e 2 de dezembro, a partir das 10h

Venda geral: 3 de dezembro, a partir das 10h, pela Ticketmaster

Limite: seis ingressos por CPF, com até duas meias-entradas

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Bilheteria oficial: sem taxa de serviço, com pré-reserva online obrigatória. O endereço é enviado por e-mail depois da confirmação

Ingressos (meia / inteira)

Cadeira superior: R$ 175 / R$ 350

Pista: R$ 195 / R$ 390

Cadeira inferior: R$ 295 / R$ 590

Pista premium: R$ 345 / R$ 690

Entrada antecipada com upgrade: R$ 500 (inteira)

Camarote: R$ 560 (inteira)

Pacote open bar: R$ 1 105 / R$ 1 450

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