Sandro Veronesi a VEJA: ‘A literatura é política por si só’

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Sandro Veronesi, autor de “Caos Calmo”, relança sua obra premiada e debate a força da ficção. Ele discute a origem de suas tramas, a presença do mar em sua escrita e ataca a IA, defendendo que a literatura é intrinsecamente política e insubstituível pela máquina. Uma reflexão profunda sobre o caos e a criação.

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Referência da literatura italiana contemporânea, ao lado de nomes como Elena Ferrante e Domenico Starnone, Sandro Veronesi, de 67 anos, ganhou fama internacional com o romance Caos Calmo, que lhe valeu o Strega, o principal prêmio da Itália nessa área cultural. O sucesso do livro o obrigou a transcender as fronteiras de seu país, fazendo com que ele entendesse o significado de ser um autor com alcance global. “De repente, precisei explicar, promover e defender minha obra diante de públicos de línguas e culturas muito diferentes da minha”, disse Veronesi a VEJA, durante passagem por São Paulo. “Foi uma experiência nova.”

A trama do romance, que ganha nova edição pela Autêntica, engata com uma sequência vertiginosa em que o protagonista, Pietro Paladini, e seu irmão resgatam duas mulheres de um afogamento iminente. Essa praia, cenário do heroísmo da dupla, contrasta de forma brutal com a tragédia que se abate sobre Pietro: a morte súbita de sua companheira.

A semente da obra surgiu do relato sobre um homem que ficava o dia todo em frente à escola do filho após perder a esposa. Como uma imagem isolada não basta para sustentar uma narrativa longa, o autor aponta que boas tramas nascem quando ideias se “bombardeiam”. Esse poderoso impacto criativo aconteceu quando Veronesi fundiu a cena da escola com uma fantasia sombria proveniente de uma experiência real de resgate no mar, em que ele e o irmão foram ignorados pela pessoa salva. “Pensei: e se, enquanto arrisco a vida para salvar uma pessoa sem receber sequer um ‘obrigado’, a minha própria esposa morresse?.”

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O mar desponta como o ecossistema preferido e recorrente na bibliografia do escritor, estruturando ainda obras como O Colibri — também premiado com o Strega — e Setembro Negro. “As praias italianas são, em sua maioria, organizadas e pagas — guarda-sóis enfileirados, cabines, salva-vidas, bares”, analisou. “É a vida burguesa cotidiana transplantada para a areia. Como passei minha juventude nessas praias, elas carregam para mim um ar de absoluta normalidade — exatamente o que busco como pano de fundo para as minhas histórias.” Assim, Veronesi contrasta a aparência da ordem e da beleza com o caos interior de personagens diante de situações de profunda dor e turbulência.

Arquiteto de formação, o italiano deixou o ofício para se dedicar à vocação da escrita. Em tempos de uso indiscriminado da inteligência artificial na produção de textos, ele repele a ideia de que essas ferramentas possam vir a substituir a força da criação humana. “A máquina não consegue traduzir a dimensão sonora e rítmica de uma língua, que é a própria essência da literatura”, disse. Ele vai além, ressaltando o poder da escrita como um ato de posicionamento: “Eu penso que a literatura é política por si só”. O que se decide enquadrar ou deixar de fora da página constitui a essência da política verdadeira, defende o autor. Em sua obra, Veronesi transforma o caos em matéria-prima literária.

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Publicado em VEJA de 12 de junho de 2026, edição nº 2999