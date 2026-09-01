Sandra Bullock sobre relação com Nicole Kidman: ‘Nossos seios ainda estão no lugar’
Atrizes estão juntas na sequência de 'Da Magia à Sedução (1998)', que estreia nos cinemas em 10 de setembro
Sandra Bullock, de 62 anos, e Nicole Kidman, de 59 anos, estão juntas novamente como as irmãs bruxas Sally e Gillian Owens na sequência de Da Magia à Sedução (1998), que estreia nos cinemas em 10 de setembro. Na première americana do novo filme, na segunda-feira, 31, Sandra destacou algo que permaneceu igual nas atrizes durante os 30 anos de amizade.
“Nossos seios. Eles ainda estão no mesmo lugar”, brincou em declaração à People. Estrela de Moulin Rouge, Nicole Kidman acrescenta que o “senso de humor” delas também permanece inalterado.
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