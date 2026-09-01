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Cultura

Sandra Bullock sobre relação com Nicole Kidman: ‘Nossos seios ainda estão no lugar’

Atrizes estão juntas na sequência de 'Da Magia à Sedução (1998)', que estreia nos cinemas em 10 de setembro

Por Giovanna Fraguito 1 set 2026, 12h31
Sandra Bullock e Nicole Kidman posam sorridentes em evento. Bullock veste um tomara que caia de estampa de leopardo e Kidman um vestido azul claro brilhante com correntes douradas. O fundo azul escuro tem estrelas douradas e folhagens, com velas brancas sobre troncos de madeira na parte inferior
Sandra Bullock e Nicole Kidman em turnê da sequência de "De Magia à Sedução": glamour, mas sem referências às bruxas (Getty Images/Getty Images)
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Sandra Bullock sobre relação com Nicole Kidman: ‘Nossos seios ainda estão no lugar’ Priorizar nos meus resultados Google

Sandra Bullock, de 62 anos, e Nicole Kidman, de 59 anos, estão juntas novamente como as irmãs bruxas Sally e Gillian Owens na sequência de Da Magia à Sedução (1998), que estreia nos cinemas em 10 de setembro. Na première americana do novo filme, na segunda-feira, 31, Sandra destacou algo que permaneceu igual nas atrizes durante os 30 anos de amizade.

“Nossos seios. Eles ainda estão no mesmo lugar”, brincou em declaração à People. Estrela de Moulin Rouge, Nicole Kidman acrescenta que o “senso de humor” delas também permanece inalterado.

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