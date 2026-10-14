Samuca chama Bela de mãe: confira resumo de Por Você nesta quarta-feira, 14/10
Resumo da novela das 7 da Globo, escrita por Dino Cantelli e Juliana Peres
Capítulo 51 – dia 14, quarta-feira
Bela confessa a Peixe e seus irmãos que procurou Aroldo, mas não o encontrou. Lucas repreende Sabugo por voltar a beber, e alerta sobre Tom-Tom. Glorinha diz aos irmãos que jamais parou de pensar em seu pai. Bela revela à Glorinha que Aroldo não contou sobre a família dele com Juli à segunda esposa. Sabugo garante a Lucas que irá procurar ajuda. Clemente cria noite do bingo em seu bar. Toy observa a beleza de Lia. Bela sofre com exclusão de Samuca por parte da mãe de uma colega de escola do menino. Vanessa conhece Clarice, enfermeira indicada por Junqueira. Samuca chama Bela de mãe.