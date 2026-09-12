Samara Felippo sobre maternidade: ‘Caladas ficavam nossas avós’

Acompanhada das filhas, Samara Felippo esteve na Cidade do Rock neste sábado, 12, e falou sobre a relação com as jovens e a forma como aborda a maternidade publicamente. “Eu acho que, no fundo, eu falo tudo o que muita mulher quer falar, mas não tem coragem. Porque uma coisa que eu sinto, eu acho legítimo que você fala como se sente. Caladas ficavam as nossas avós”, afirmou.

Para a atriz, compartilhar suas experiências também ajuda outras mulheres a perceberem que não estão sozinhas em suas dificuldades: “Eu também tiro de uma culpa e um peso dos outros. Muitas mulheres também falam: ‘Nossa, eu também sinto isso. Eu não estou sozinha nisso’”.

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