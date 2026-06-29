OFERTA 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Cultura

Samara de ‘O Chamado’, Daveigh Chase morreu de aids aos 35 anos

Causa de morte da atriz americana foi revelada nesta quarta-feira, 29

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 17h06 | Atualizado em 29 jun 2026, 17h27
Mulher de cabelos ruivos longos, óculos de armação laranja e jaqueta de couro marrom, posa em frente a um banner branco com o logo Skyrim
A atriz Daveigh Chase (Jordan Strauss/Getty Images)
Continua após publicidade
Samara de ‘O Chamado’, Daveigh Chase morreu de aids aos 35 anos Priorize VEJA no Google

No último dia 16, a atriz Daveigh Chase, conhecida pelo papel de Samara no filme O Chamado (2002), morreu aos 35 anos. Nesta segunda-feira, 29, a causa da morte foi oficialmente divulgada pelas autoridades: ela foi vítima da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids), segundo lados do médico legista do Condado de Los Angeles.

A causa secundária da morte foi apontada como “uso crônico de múltiplas substâncias”. A atriz havia dado entrada em um hospital em Los Angeles, onde contraiu uma infecção sanguínea que evoluiu para um quadro de sepse e, posteriormente, na falência múltipla de órgãos. Ela chegou a ser diagnosticada com meningite pouco antes de morrer.

O pai de Chase, John David Schwallier, informou ao The New York Times que a atriz vivia em situação de rua e lutava contra o uso de drogas desde os 13 anos. Ele revelou que não conversava com a filha há muitos anos.

O namorado da atriz, Roy Hernandez, disse que ela havia contraído meningite e uma infecção. Pouco antes da morte, ele escreveu na página de uma campanha de arrecadação online que Chase enfrentou dificuldades pessoais ao longo da vida e que ela havia saído da casa da família após enfrentar uma relação conturbada com a mãe.

Siga
Continua após a publicidade

Daveigh se afastou das telas por volta de 2016, quando enfrentou problemas com a justiça que envolveram acusações de andar em um carro roubado e de posse de substância controlada. Ela iniciou sua carreira em Hollywood ainda na infância, quando deu voz à Lilo na animação Lilo & Stitch (2002). Além disso, a atriz também foi a voz por trás de Chihiro Ogino na animação de sucesso A Viagem de Chihiro.

Ao longo da carreira, a artista também participou de obras como Big Love, Aprendiz de Feiticeira, Beethoven’s 5th, Sabrina e Beethoven’s 5th, Sabrina. Chase ganhou projeção mundial no papel de Samara, do filme de terror O Chamado.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

  • Tela Plana para novidades da TV e do streaming
  • O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais
  • Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming
  • Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial
Publicidade
TAGS:
atriz
Em Cartaz
Morte
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA 10.10

Assine a revista OFERTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

OFERTA 10.10

Digital Premium

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver, + programa de benefícios Prata.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 10,10/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).