Samara de ‘O Chamado’, Daveigh Chase morreu de aids aos 35 anos

No último dia 16, a atriz Daveigh Chase, conhecida pelo papel de Samara no filme O Chamado (2002), morreu aos 35 anos. Nesta segunda-feira, 29, a causa da morte foi oficialmente divulgada pelas autoridades: ela foi vítima da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids), segundo lados do médico legista do Condado de Los Angeles.

A causa secundária da morte foi apontada como “uso crônico de múltiplas substâncias”. A atriz havia dado entrada em um hospital em Los Angeles, onde contraiu uma infecção sanguínea que evoluiu para um quadro de sepse e, posteriormente, na falência múltipla de órgãos. Ela chegou a ser diagnosticada com meningite pouco antes de morrer.

O pai de Chase, John David Schwallier, informou ao The New York Times que a atriz vivia em situação de rua e lutava contra o uso de drogas desde os 13 anos. Ele revelou que não conversava com a filha há muitos anos.

O namorado da atriz, Roy Hernandez, disse que ela havia contraído meningite e uma infecção. Pouco antes da morte, ele escreveu na página de uma campanha de arrecadação online que Chase enfrentou dificuldades pessoais ao longo da vida e que ela havia saído da casa da família após enfrentar uma relação conturbada com a mãe.

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Daveigh se afastou das telas por volta de 2016, quando enfrentou problemas com a justiça que envolveram acusações de andar em um carro roubado e de posse de substância controlada. Ela iniciou sua carreira em Hollywood ainda na infância, quando deu voz à Lilo na animação Lilo & Stitch (2002). Além disso, a atriz também foi a voz por trás de Chihiro Ogino na animação de sucesso A Viagem de Chihiro.

Ao longo da carreira, a artista também participou de obras como Big Love, Aprendiz de Feiticeira, Beethoven’s 5th, Sabrina e Beethoven’s 5th, Sabrina. Chase ganhou projeção mundial no papel de Samara, do filme de terror O Chamado.

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