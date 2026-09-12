Samantha Jones celebra cinema após novelas: ‘Gosto de me aventurar’

Depois de emendar trabalhos na televisão, como Renascer, Vale Tudo e A Nobreza do Amor, Samantha Jones, 28, volta suas atenções também para o cinema. A atriz está no elenco de Muito Prazer, novo filme de Jorge Furtado, e celebra a possibilidade de transitar por diferentes formatos depois da rotina mais longa exigida pelas novelas. “Fico muito feliz de fazer cinema. Aprendo muito com as duas coisas, com todas essas coisas, na verdade. Muito com teatro também. Gosto de me aventurar por muitos lugares, tanto no audiovisual quanto no teatro, na música”, afirmou em conversa com a coluna GENTE.

A multiplicidade ganhou mais um capítulo recentemente. Samantha lançou ao lado do ator e músico Rafael Lorga o single Despretensiosamente, uma releitura do samba composto por Cacá Ottoni e Elvis Marlon. Os dois se conheceram ainda na faculdade de Artes Cênicas da Unirio e, anos depois, passaram a desenvolver juntos a parceria musical. A dupla já reúne cerca de seis músicas no repertório e planeja levar o projeto aos palcos.

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