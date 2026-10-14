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Cultura

Sally Rooney tem livros barrados no Reino Unido por apoiar grupo pró-Palestina

Autora irlandesa anunciou, nesta quarta-feira, 14, que circulação de suas obras no país pode representar um "grave delito penal"

Por Beatriz Haddad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 15h47
A autora Sally Rooney
A autora Sally Rooney (Redes Sociais/Reprodução)
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Sally Rooney tem livros barrados no Reino Unido por apoiar grupo pró-Palestina Priorize VEJA no Google

A autora irlandesa Sally Rooney, conhecida pelas obras Pessoas Normais, Conversas Entre Amigos, Intermezzo e Belo Mundo, Onde Você Está, anunciou, nesta quarta-feira, 14, que seus livros foram proibidos de serem vendidos legalmente no Reino Unido devido ao seu apoio ao grupo Palestine Action.

Segundo a editora Faber, responsável pelos títulos da escritora, a legislação britânica “criou uma situação em que a Faber não pode transferir a Sally Rooney os rendimentos gerados por sua obra no Reino Unido”, o que levou à decisão de retirar todos os livros de circulação no país, independentemente do formato.

O grupo britânico pró-Palestina é proibido no Reino Unido desde julho de 2025, quando foi incluído na lista de organizações terroristas no país após atos de vandalismo em uma base da força aérea. Até agora, mais de 3700 pessoas foram presas por expressar apoio publicamente à organização durante manifestações.

“No mês seguinte [à proibição da Palestine Action], publiquei um artigo de opinião em que expressava minha intenção de continuar apoiando essa organização. Por conseguinte, o cumprimento dos contratos de publicação de minhas obras no Reino Unido poderia agora constituir um grave delito penal”, explicou Rooney em declaração enviada à Agence France-Presse (AFP) por sua agente.

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“Após um processo de consultas e reflexão e com meu pleno consentimento, minha editora, Faber, decidiu, portanto, que não pode mais distribuir meus livros no Reino Unido”, acrescentou a escritora. Em agosto do ano passado, Rooney anunciou que iria doar parte de seus direitos autorais pelo best-seller Pessoas Normais, de 2018, à Palestine Action, incluindo os direitos das adaptações televisivas de seus romances, como a série da Hulu estrelada por Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones.

“Tenho a intenção de usar esta renda proveniente do meu trabalho, e minha notoriedade de modo mais amplo, para apoiar a Palestine Action”, declarou ela em um artigo publicado no The Irish Times. Atualmente, a situação de ilegalidade do grupo se encontra em período de análise, uma vez que a cofundadora da organização, Huda Ammori, deu início a uma batalha judicial contra o governo britânico pela anulação da proibição do Palestina Action. Uma audiência está prevista para o início de novembro na Suprema Corte do Reino Unido.

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