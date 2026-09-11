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Cultura

Saiba os horários dos shows do segundo final de semana do Rock In Rio

Festival retorna nesta sexta-feira,11, com uma programação que vai do k-pop à MPB, encerrando a edição no domingo, 13

Por Ana Rita Fernandes 11 set 2026, 15h02
Pessoas diversas em um festival de música, com o letreiro vermelho Rock in Rio e uma estrutura de globo terrestre com uma guitarra branca ao fundo. Algumas pessoas levantam os braços, uma delas com um copo, e outras fazem o sinal de chifre com as mãos, expressando alegria e animação. O céu está claro, indicando um dia ensolarado
Rock in Rio (Wagner Meier/Getty Images)
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Saiba os horários dos shows do segundo final de semana do Rock In Rio Priorizar nos meus resultados Google

O Rock in Rio 2026 chega ao segundo e último fim de semana na Cidade do Rock. A programação reúne nomes como Stray Kids, Jamiroquai, J Balvin, Demi Lovato, Maroon 5, Ivete Sangalo, Halsey e Twenty One Pilots, entre outras atrações espalhadas pelos seis palcos do festival.

A programação está disponível no aplicativo do festival, que traz informações e disponibilidade de serviços, como reserva de armários e compra de opções de transporte. Além disso, pelo mesmo aplicativo, também é possível consultar o mapa da Cidade do Rock e informações sobre as ativações de marcas. A edição deste ano do festival, que começou em 4 de setembro, acontece no Parque Olímpico, e se encerra no domingo, 13.

Confira os horários das atrações por palco no segundo e último fim de semana do Rock in Rio

Dia 11 – sexta

Palco Mundo
16h40 – NEXZ
19h – HWASA

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21h20 – Alok
00h05 – Stray Kids

Palco Sunset
15h30 – Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

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17h50 – Os Garotin convidam Duquesa
20h10 – PJ Morton
22h45 – Jamiroquai

Palco New Dance Order
21h05 – ANNA

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22h – DEPARTAMENTO
00h – Omiki
01h – Neelix & Vegas

Espaço Favela
15h – Caio Luccas

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16h50 – Puterrier & MC Carol
19h10 – MC Cabelinho convida TZ da Coronel

Palco Supernova
14h30 – Muse Maya

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16h – Isa Buzzi
18h – Ananda
20h10 – NandaTsunami

Palco Global Village
15h – Lambateria com Félix Robatto
16h50 – Rio Bronx
19h10 – Soulidified

Dia 12 – sábado

Palco Mundo
16h40 – Pedro Sampaio
19h – J Balvin
21h20 – Demi Lovato
00h05 – Maroon 5

Palco Sunset
15h30 – Criolo + Amaro Freitas + Dino D’Santiago
17h50 – Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum
20h10 – João Gomes com a Orquestra Brasileira
22h45 – Mumford & Sons

Palco New Dance Order
21h05 – Bhaskar
22h – Adam Sellouk
23h – Gabe
00h – Ekanta & Swarup
01h30 – Alok & Family pres. Rave The World

Espaço Favela
15h – Soul de Brasileiro
16h50 – Priscila Senna
19h10 – Timbalada

Palco Supernova
14h30 – Celo Dut
16h – Yago Oproprio
18h – Milo J
20h10 – Delacruz

Palco Global Village
15h – Badi Assad
16h50 – Hamilton de Holanda
19h10 – Mestrinho

Dia 13 – domingo

Palco Mundo
17h – Ivete Sangalo
19h10 – Lola Young
21h35 – Halsey
00h05 – Twenty One Pilots

Palco Sunset
15h50 – Carol Biazin convida Joyce Alane
18h05 – Joelma convida Viviane Batidão
20h20 – Marina Sena convida Céu
22h55 – Zara Larsson

Palco New Dance Order
21h05 – Dawn Patrol – Maz, Antdot, Riascode & Bakka
22h30 – Illusionize
00h – Roddy Lima
01h30 – John Summit

Espaço Favela
15h – Marvvila
16h50 – Suel
19h10 – DENNIS

Palco Supernova
14h30 – AR Baby
16h – Bruna Black
18h – Sant
20h10 – Lourena

Palco Global Village
15h – Kynnie
16h50 – Lucy Alves
19h10 – Haley Smalls

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TAGS:
Ivete Sangalo
O Som e a Fúria
Rio de Janeiro
Rock in Rio
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