Saiba os horários dos shows do segundo final de semana do Rock In Rio
Festival retorna nesta sexta-feira,11, com uma programação que vai do k-pop à MPB, encerrando a edição no domingo, 13
O Rock in Rio 2026 chega ao segundo e último fim de semana na Cidade do Rock. A programação reúne nomes como Stray Kids, Jamiroquai, J Balvin, Demi Lovato, Maroon 5, Ivete Sangalo, Halsey e Twenty One Pilots, entre outras atrações espalhadas pelos seis palcos do festival.
A programação está disponível no aplicativo do festival, que traz informações e disponibilidade de serviços, como reserva de armários e compra de opções de transporte. Além disso, pelo mesmo aplicativo, também é possível consultar o mapa da Cidade do Rock e informações sobre as ativações de marcas. A edição deste ano do festival, que começou em 4 de setembro, acontece no Parque Olímpico, e se encerra no domingo, 13.
Confira os horários das atrações por palco no segundo e último fim de semana do Rock in Rio
Dia 11 – sexta
Palco Mundo
16h40 – NEXZ
19h – HWASA
21h20 – Alok
00h05 – Stray Kids
Palco Sunset
15h30 – Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara
17h50 – Os Garotin convidam Duquesa
20h10 – PJ Morton
22h45 – Jamiroquai
Palco New Dance Order
21h05 – ANNA
22h – DEPARTAMENTO
00h – Omiki
01h – Neelix & Vegas
Espaço Favela
15h – Caio Luccas
16h50 – Puterrier & MC Carol
19h10 – MC Cabelinho convida TZ da Coronel
Palco Supernova
14h30 – Muse Maya
16h – Isa Buzzi
18h – Ananda
20h10 – NandaTsunami
Palco Global Village
15h – Lambateria com Félix Robatto
16h50 – Rio Bronx
19h10 – Soulidified
Dia 12 – sábado
Palco Mundo
16h40 – Pedro Sampaio
19h – J Balvin
21h20 – Demi Lovato
00h05 – Maroon 5
Palco Sunset
15h30 – Criolo + Amaro Freitas + Dino D’Santiago
17h50 – Gilsons convidam Daniela Mercury e Olodum
20h10 – João Gomes com a Orquestra Brasileira
22h45 – Mumford & Sons
Palco New Dance Order
21h05 – Bhaskar
22h – Adam Sellouk
23h – Gabe
00h – Ekanta & Swarup
01h30 – Alok & Family pres. Rave The World
Espaço Favela
15h – Soul de Brasileiro
16h50 – Priscila Senna
19h10 – Timbalada
Palco Supernova
14h30 – Celo Dut
16h – Yago Oproprio
18h – Milo J
20h10 – Delacruz
Palco Global Village
15h – Badi Assad
16h50 – Hamilton de Holanda
19h10 – Mestrinho
Dia 13 – domingo
Palco Mundo
17h – Ivete Sangalo
19h10 – Lola Young
21h35 – Halsey
00h05 – Twenty One Pilots
Palco Sunset
15h50 – Carol Biazin convida Joyce Alane
18h05 – Joelma convida Viviane Batidão
20h20 – Marina Sena convida Céu
22h55 – Zara Larsson
Palco New Dance Order
21h05 – Dawn Patrol – Maz, Antdot, Riascode & Bakka
22h30 – Illusionize
00h – Roddy Lima
01h30 – John Summit
Espaço Favela
15h – Marvvila
16h50 – Suel
19h10 – DENNIS
Palco Supernova
14h30 – AR Baby
16h – Bruna Black
18h – Sant
20h10 – Lourena
Palco Global Village
15h – Kynnie
16h50 – Lucy Alves
19h10 – Haley Smalls