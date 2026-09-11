Saiba onde assistir aos shows do segundo final de semana do Rock in Rio 2026

Para acompanhar o segundo e último fim de semana do Rock in Rio 2026, TV Globo, Multishow, Canal Bis e Globoplay terão programações especiais com transmissões diretamente da Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

A TV Globo terá uma cobertura especial, com flashes do festival ao longo da programação e um programa diário com os principais acontecimentos da Cidade do Rock. O especial será exibido na sexta-feira (11), após o Globo Repórter; no sábado (12), depois do Altas Horas; e no domingo (13), após o Boletim Estrelas da Casa.

No Multishow, o público poderá acompanhar a cobertura do Palco Mundo a partir das 15h15. Já o Canal Bis ficará responsável pela transmissão dos shows do Palco Sunset, a partir das 15h50. Além das apresentações ao vivo, os canais terão entrevistas, bastidores, curiosidades e conteúdos produzidos diretamente do festival.

Na internet, o Globoplay oferece uma opção gratuita para acompanhar o evento. Mesmo sem assinatura, será possível assistir aos cinco palcos do Rock in Rio pelo sinal aberto da plataforma, a partir das 15h30. A transmissão terá um revezamento entre os sinais do Multishow e do Canal Bis a cada 30 minutos.

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Já os assinantes do plano Premium do Globoplay terão acesso à transmissão completa do Multishow em 4K, por meio de um sinal extra da plataforma.

O segundo e último fim de semana do Rock in Rio acontece nos dias 11, 12 e 13 de setembro, com shows de nomes como Stray Kids, Jamiroquai, J Balvin, Demi Lovato, Maroon 5, Ivete Sangalo, Halsey e Twenty One Pilots.