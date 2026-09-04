Saiba onde assistir aos show do Rock in Rio 2026

Para acompanhar o Rock in Rio, que começa nesta sexta-feira, 4, TV Globo, Multishow, Canal Bis e Globoplay terão programações transmitidas diretamente do Rio de Janeiro.

No Multishow, a cobertura completa do Palco Mundo inicia a partir da sexta-feira, 4, das 15h15. Já para conferir os shows do Palco Sunset, o Canal Bis é responsável pela transmissão a partir das 15h50. Esses canais irão transmitir os shows ao vivo, além de trazer entrevistas, bastidores, curiosidades e conteúdos produzidos diretamente do festival.

No Globoplay, assinantes do plano Premium também terão acesso à transmissão completa do Multishow em 4K por meio de um sinal extra e a cobertura completa. Quem não é assinante poderá acompanhar gratuitamente os cinco palcos do Rock in Rio pelo sinal aberto da plataforma, a partir das 15h30, com um revezamento entre as transmissões do Multishow e do Canal Bis a cada 30 minutos.

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A TV Globo, por sua vez, terá uma cobertura diferente. A emissora exibirá flashes ao longo de sua programação e um especial diário, comandado por Kenya Sade, com os principais acontecimentos e momentos do festival. Os programas irão ao ar após o Globo Repórter, às sextas-feiras; depois do Altas Horas, aos sábados; após o Boletim Estrelas da Casa, aos domingos; e depois do Jornal da Globo na segunda-feira, 7.

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A exceção será o show de Elton John, que terá transmissão ao vivo pela TV Globo em 7 de setembro, a partir das 23h45. Depois do encerramento do festival, a emissora ainda exibirá os melhores momentos do Palco Favela, no dia 18, e um especial reunindo os destaques dos sete dias de Rock in Rio, em 20 de setembro.