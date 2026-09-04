🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Cultura

Saiba onde assistir aos show do Rock in Rio 2026

TV Globo, Multishow, Canal Bis e Globoplay ficarão responsáveis por transmitir o festival para todo o Brasil a partir desta sexta-feira, 4

Por Ana Rita Fernandes 4 set 2026, 08h00
Pessoas diversas em um festival de música, com o letreiro vermelho Rock in Rio e uma estrutura de globo terrestre com uma guitarra branca ao fundo. Algumas pessoas levantam os braços, uma delas com um copo, e outras fazem o sinal de chifre com as mãos, expressando alegria e animação. O céu está claro, indicando um dia ensolarado
Rock in Rio (Wagner Meier/Getty Images)
Continua após publicidade
Saiba onde assistir aos show do Rock in Rio 2026 Priorizar nos meus resultados Google

Para acompanhar o Rock in Rio, que começa nesta sexta-feira, 4, TV Globo, Multishow, Canal Bis e Globoplay terão programações transmitidas diretamente do Rio de Janeiro.

No Multishow, a cobertura completa do Palco Mundo inicia a partir da sexta-feira, 4, das 15h15. Já para conferir os shows do Palco Sunset, o Canal Bis é responsável pela transmissão a partir das 15h50. Esses canais irão transmitir os shows ao vivo, além de trazer entrevistas, bastidores, curiosidades e conteúdos produzidos diretamente do festival.

No Globoplay, assinantes do plano Premium também terão acesso à transmissão completa do Multishow em 4K por meio de um sinal extra e a cobertura completa. Quem não é assinante poderá acompanhar gratuitamente os cinco palcos do Rock in Rio pelo sinal aberto da plataforma, a partir das 15h30, com um revezamento entre as transmissões do Multishow e do Canal Bis a cada 30 minutos.

Continua após a publicidade

A TV Globo, por sua vez, terá uma cobertura diferente. A emissora exibirá flashes ao longo de sua programação e um especial diário, comandado por Kenya Sade, com os principais acontecimentos e momentos do festival. Os programas irão ao ar após o Globo Repórter, às sextas-feiras; depois do Altas Horas, aos sábados; após o Boletim Estrelas da Casa, aos domingos; e depois do Jornal da Globo na segunda-feira, 7.

Siga
Continua após a publicidade

A exceção será o show de Elton John, que terá transmissão ao vivo pela TV Globo em 7 de setembro, a partir das 23h45. Depois do encerramento do festival, a emissora ainda exibirá os melhores momentos do Palco Favela, no dia 18, e um especial reunindo os destaques dos sete dias de Rock in Rio, em 20 de setembro.

Publicidade
TAGS:
O Som e a Fúria
Rock in Rio
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).