Saiba como ficam os horários das novelas da Globo nesta semana com a Copa do Mundo

Com o início da Copa do Mundo de 2026 na última quinta-feira, 11, a programação das novelas da Globo sofreu alterações para dar espaço à exibição ao vivo dos jogos do campeonato. Na estreia do torneio, a Sessão da Tarde, o capítulo de Avenida Brasil no Vale a Pena Ver de Novo e a novela Além do Tempo, atração da Edição Especial, não foram ao ar devido às disputas entre México e África do Sul, às 16h, e Coreia do Sul e Tchéquia, às 23h. Confira a seguir como fica a grade horária da emissora na segunda semana do Mundial, entre os dias 15 e 20 de junho:

Segunda-feira, 15

A Sessão da Tarde e o Vale a Pena Ver de Novo não serão exibidos. Além disso, o capítulo 131 da novela das 7 Coração Acelerado também ficará de fora da programação. A emissora exibirá Bélgica x Egito a partir de 15h30, Arábia Saudita x Uruguai às 18h45. Com isso, o Jornal Nacional vai ao ar mais tarde, às 21h10, a novela das 9 Quem Ama Cuida também entra depois, às 21h45, Guerreiros do Sol começa às 22h50, o Central da Copa ficará às 23h40, e o Jornal da Globo será exibido a partir de 00h05.

Terça-feira, 16

A Edição Especial de Além do Tempo vai ao ar normalmente. A Sessão da Tarde e o Vale a Pena Ver de Novo com Avenida Brasil não serão exibidos para dar lugar à transmissão de França x Senegal às 15h30. O resto da programação segue sem alterações. À 00h35, o público da madrugada poderá acompanhar Áustria x Jordânia, segundo consta a programação da Globo.

Quarta-feira, 17

A Sessão da Tarde não será exibida, enquanto a Edição Especial de Além do Tempo o Vale a Pena Ver de Novo com a reprise de Avenida Brasil seguirão normalmente. Às 16h30, Inglaterra x Croácia entra no ar, jogando A Nobreza do Amor, novela das 6, para mais tarde, às 19h10, assim como o resto da programação. SP2 vai ao ar 19h35, e Coração Acelerado entra 19h50. O Jornal Nacional (20h15), a novela das 9 Quem Ama Cuida (20h55) e Guerreiros do Sol (21h55) vão ao ar um pouco mais cedo, já que, às 22h45, a programação abre espaço para o jogo Uzbequistão x Colômbia.

Quinta-feira, 18

Edição Especial de Além do Tempo será exibida. A Sessão da Tarde e o Vale a Pena Ver de Novo com Avenida Brasil não serão exibidos para dar lugar para Suiça x Bosnia E Herzegovina às 15h30. O resto da programação será adiantado: A Nobreza do Amor (18h10), SP2 (18h50), Coração Acelerado (19h10), Jornal Nacional (20h) e Quem Ama Cuida (20h40). Às 21h40 começa a transmissão de México x Coréia do Sul.

Sexta-feira, 19

O Jornal da Globo não será exibido pois a Seleção Brasileira enfrenta o Haiti com a transmissão a partir de 20h30. Depois das 23h45 terá outro jogo, Turquia x Paraguai. Com isso, o horário nobre será afetado, confira como ficará a programação de sexta-feira:

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18:05 A Nobreza do Amor

18:35 SP2

18:50 Coração Acelerado

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19:30 Jornal Nacional

19:55 Quem Ama Cuida

Sábado, 20

A Sessão de Sábado e o Supercine não serão exibidos para dar lugar para Holanda x Suécia (14h) e Tunísia x Japão (23h).

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