Saiba como ficam os horários das novelas da Globo nesta quinta-feira com a Copa

Nesta quinta-feira, 2 de julho, as novelas da Globo sofrerão alterações na programação para dar espaço à exibição ao vivo da partida entre Espanha e Áustria na Copa do Mundo, a partir das 16h (horário de Brasília). Por causa do pré-jogo e da partida, o Vale a Pena Ver de Novo com a reprise de Avenida Brasil não será exibido.

Mais tarde, a novela das 6 A Nobreza do Amor vai ao ar por volta de 18h10. Já o folhetim das 7, Coração Acelerado, será exibido após 19h30. Depois do Jornal Nacional, transmitido às 20h30, é a vez de Quem Ama Cuida, que entra na grade a partir de 21h20.

Durante a madrugada, as tramas dos dois primeiros horários serão reexibidas, com a transmissão de A Nobreza do Amor a partir de 1h20 e de Coração Acelerado a partir de 1h55.

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