Saiba como fica o horário de ‘Quem Ama Cuida’ com o jogo do Brasil

A partir das 21h30 desta sexta-feira, 19, o Brasil irá disputar sua segunda partida na Copa do Mundo 2026, desta vez contra o Haiti. Com o conflito de horários entre a partida e a novela das 9 Quem Ama Cuida, a Globo alterou os horários de exibição dos três principais folhetins.

A programação seguirá normalmente no início da tarde, com a transmissão de Além do Tempo às 14h45 (horário de Brasília) e a reprise da Edição Especial, seguida pela Sessão da Tarde. A novela das seis A Nobreza do Amor, estrelada por Lázaro Ramos, irá ao ar às 18h05, cinco minutos mais tarde que o comum.

O próximo folhetim, Coração Acelerado, será exibido logo em seguida, às 18h50 – 10 minutos antes do habitual. A maior alteração de horário acontece com Quem Ama Cuida, que está prevista para começar às 19h55. No capítulo de hoje, Otoniel (Tony Ramos) e a família irão sair da casa de Arthur (Antonio Fagundes), após serem expulsos por Pilar (Isabel Teixeira).

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