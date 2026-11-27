Na reta final da gravidez, Sabrina Sato, 45, revelou os motivos que levaram ela e Nicolas Prattes, 29, a escolherem Rio como nome do primeiro filho do casal. Durante o leilão beneficente promovido por Ronaldo Fenômeno e Celina Locks, na última terça-feira, 24, em São Paulo, a apresentadora falou sobre sua relação afetiva com a capital fluminense, cidade natal do marido, e os diferentes significados da palavra. “Sou muito feliz no Rio de Janeiro. Tem o Rio também do verbo rir. Tem o Rio das águas doces”, afirmou.

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Sabrina contou que chegou a cogitar a grafia Ryu, que significa dragão em japonês, em referência à sua ascendência. Outro nome considerado pelo casal foi Raro. A apresentadora, no entanto, optou pela versão brasileira de Rio. A escolha é pouco comum no país: segundo dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apenas 70 pessoas tinham Rio como primeiro nome no Brasil.

O anúncio foi feito no último dia 14 por Zoe, 7, filha de Sabrina com o ator Duda Nagle, em um vídeo publicado nas redes sociais. “Ele vai ser nosso Rio de amor!”, disse a menina. A apresentadora espera que o menino nasça próximo ao Natal e pretende tentar um parto normal.

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