Sabrina Sato e Fátima Bernardes estão entre os VIPs do Rock in Rio
Coluna GENTE releva lista exclusiva do espaço Seara
A grande quantidade de pessoas que marcam presença no Rock in Rio para assistir às diversas atrações faz com que o festival se torne um espaço propício para que as marcas ganhem exposição junto ao público. Pensando nisso, a Seara, que contém um estande posicionado em frente ao palco mundo, o maior do festival, preparou um time de celebridades para chamar atenção na Cidade do Rock.
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Informações obtidas com exclusividade pela coluna GENTE apontam que a marca contará com nomes de peso, como as atrizes Sabrina Sato, Deborah Secco e Giovanna Antonelli, Fátima Bernardes e os esportistas Pedro Scooby, Diego Hypolito e Flávia Saraiva.
Já no espaço Seara Gourmet, exclusivo da área VIP, a reunião contará com as atrizes Vitória Strada e Nathalia Dill como hosts, comandando as noites com a companhia de Rodrigo Lombardi, Mariana Ximenes, Marcelo Serrado e outros. O universo da música e do lifestyle de luxo também se fará presente, com os DJs Bhaskar e Thiago Mansur, a influenciadora Mariana Goldfarb e a modelo Stella Yeshua. Confira abaixo a lista completa de destaques:
Seara
- Sabrina Sato
- Giovanna Antonelli
- Fátima Bernardes
- Deborah Secco
- Tati Machado
- Ana Clara
- Flávia Saraiva
- Diego Hypólito
- Pedro Scooby
- Carla Diaz
- Luccas Abreu
- Vanessa Giácomo
- Giullia Buscaccio
- Amanda Meirelles
- Eslovênia Marques
- Gaules
Seara Gourmet
- Nathalia Dill
- Vitória Strada
- Rodrigo Lombardi
- Mariana Ximenes
- Thaila Ayala
- Yanna Lavigne
- Juliana Didone
- Marcelo Serrado
- Paulinho Vilhena
- Mariana Goldfarb
- Ticiane Pinheiro
- Camila Coutinho
- Bhaskar
- Thiago Mansur
- Stella Yeshua
- Jota.pê
- Gabi Stacenco
- Maitê Faitarone
- Keh Correia
- Julia Rodrigues
- Daniel Oh
- Raissa Santana
- Thiago Oliveira