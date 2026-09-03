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Cultura

Sabrina Sato e Fátima Bernardes estão entre os VIPs do Rock in Rio

Coluna GENTE releva lista exclusiva do espaço Seara

Por Flávio Monteiro 3 set 2026, 11h09
À esquerda, Sabrina Sato grávida, de perfil, com top laranja e saia vermelha, tocando a barriga. À direita, Fátima Bernardes sorrindo, segurando um microfone, vestindo blusa marrom
Sabrina Sato (esq.) e Fátima Bernardes (Reprodução/Instagram)
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Sabrina Sato e Fátima Bernardes estão entre os VIPs do Rock in Rio Priorizar nos meus resultados Google

A grande quantidade de pessoas que marcam presença no Rock in Rio para assistir às diversas atrações faz com que o festival se torne um espaço propício para que as marcas ganhem exposição junto ao público. Pensando nisso, a Seara, que contém um estande posicionado em frente ao palco mundo, o maior do festival, preparou um time de celebridades para chamar atenção na Cidade do Rock.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Informações obtidas com exclusividade pela coluna GENTE apontam que a marca contará com nomes de peso, como as atrizes Sabrina Sato, Deborah Secco e Giovanna Antonelli, Fátima Bernardes e os esportistas Pedro Scooby, Diego Hypolito e Flávia Saraiva.

Já no espaço Seara Gourmet, exclusivo da área VIP, a reunião contará com as atrizes Vitória Strada e Nathalia Dill como hosts, comandando as noites com a companhia de Rodrigo Lombardi, Mariana Ximenes, Marcelo Serrado e outros. O universo da música e do lifestyle de luxo também se fará presente, com os DJs Bhaskar e Thiago Mansur, a influenciadora Mariana Goldfarb e a modelo Stella Yeshua. Confira abaixo a lista completa de destaques:

Siga

Seara

  • Sabrina Sato
  • Giovanna Antonelli
  • Fátima Bernardes
  • Deborah Secco
  • Tati Machado
  • Ana Clara
  • Flávia Saraiva
  • Diego Hypólito
  • Pedro Scooby
  • Carla Diaz
  • Luccas Abreu
  • Vanessa Giácomo
  • Giullia Buscaccio
  • Amanda Meirelles
  • Eslovênia Marques
  • Gaules
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Seara Gourmet

  • Nathalia Dill
  • Vitória Strada
  • Rodrigo Lombardi
  • Mariana Ximenes
  • Thaila Ayala
  • Yanna Lavigne
  • Juliana Didone
  • Marcelo Serrado
  • Paulinho Vilhena
  • Mariana Goldfarb
  • Ticiane Pinheiro
  • Camila Coutinho
  • Bhaskar
  • Thiago Mansur
  • Stella Yeshua
  • Jota.pê
  • Gabi Stacenco
  • Maitê Faitarone
  • Keh Correia
  • Julia Rodrigues
  • Daniel Oh
  • Raissa Santana
  • Thiago Oliveira
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TAGS:
Fátima Bernardes
Gente
Rock in Rio
Sabrina Sato
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