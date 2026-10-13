🔥 Esquenta Black Friday com PREÇO BAIXO! Assine Revista Impressa + Digital Premium e aproveite! 🤑
Cultura

Ryan Coogler, de ‘Pecadores’, vai dirigir nova série do Hulu de ‘Arquivo X’

Releitura da ficção científica dos anos 1990 terá Danielle Deadwyler e Himesh Patel como agentes do FBI encarregados de casos sobrenaturais

Por Ana Rita Fernandes 13 out 2026, 16h56
US film director, producer Ryan Coogler accepts the award for Best Writing (Original Screenplay) for "Sinners" onstage during the 98th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 15, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP)
US film director, producer Ryan Coogler accepts the award for Best Writing (Original Screenplay) for "Sinners" onstage during the 98th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 15, 2026. (Photo by Patrick T. Fallon / AFP) (Patrick T. Fallon/AFP)
Continua após publicidade
Ryan Coogler, de ‘Pecadores’, vai dirigir nova série do Hulu de ‘Arquivo X’ Priorize VEJA no Google

O Hulu encomendou uma nova série de Arquivo X (1993-2018), produção que irá reimaginar a ficção científica exibida originalmente pela Fox e terá Danielle Deadwyler e Himesh Patel nos papéis principais, será comandada por Ryan Coogler, diretor de Pecadores, que conquistou quatro Oscars após receber o recorde de 16 indicações. 

A trama acompanha dois agentes do FBI experientes, mas com personalidades bastante distintas, que desenvolvem uma relação improvável ao serem designados para uma divisão desativada que se dedica a casos envolvendo fenômenos inexplicáveis.

Coogler escreveu, dirigiu e produziu o episódio piloto, aprovado pelo Hulu em fevereiro. O cineasta também será produtor executivo da série ao lado de Jennifer Yale, responsável pelo roteiro e pela supervisão criativa da produção. Chris Carter, criador da versão original, também participa como produtor executivo.

Continua após a publicidade

“Sou fã de Arquivo X há muito tempo, então ter a oportunidade de escrever e dirigir o episódio piloto significou muito para mim”, afirmou Coogler.

Siga
Continua após a publicidade

De acordo com a Variety, os protagonistas serão personagens inéditos, sem relação direta com os agentes Dana Scully e Fox Mulder, interpretados por Gillian Anderson e David Duchovny na série original.

Continua após a publicidade

“O que Chris Carter criou é especial, e queríamos homenagear tudo o que fez a série original conquistar tantas pessoas, ao mesmo tempo que encontrávamos nossa própria maneira de entrar nesse universo. Danielle e Himesh, assim como o restante do elenco, trouxeram perspectivas e interpretações muito originais para esses personagens, e ver tudo isso ganhar forma foi uma das partes mais gratificantes dessa experiência.”

Exibida ao longo de 11 temporadas, Arquivo X recebeu 61 indicações ao Emmy e conquistou 15 estatuetas, tornando-se uma das produções mais influentes da ficção científica na televisão. A nova série marca mais um projeto de destaque de Coogler após o sucesso de Pecadores, que também lhe rendeu o Oscar de melhor roteiro original.

Publicidade
TAGS:
Tela Plana
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 10,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA BLACK FRIDAY

Assine a revista ESQUENTA BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja, um celular e um notebook exibindo o site da revista, sobre fundo preto com texto BLACKFRIDAY repetidoBanner de Black Friday com fundo roxo e preto, exibindo a palavra BLACKFRIDAY repetida. À direita, um laptop prateado com uma imagem de carro na tela, um smartphone com um site de notícias e uma revista Veja aberta com uma foto de comida.
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ESQUENTA BLACK FRIDAY

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).