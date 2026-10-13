Ryan Coogler, de ‘Pecadores’, vai dirigir nova série do Hulu de ‘Arquivo X’

O Hulu encomendou uma nova série de Arquivo X (1993-2018), produção que irá reimaginar a ficção científica exibida originalmente pela Fox e terá Danielle Deadwyler e Himesh Patel nos papéis principais, será comandada por Ryan Coogler, diretor de Pecadores, que conquistou quatro Oscars após receber o recorde de 16 indicações.

A trama acompanha dois agentes do FBI experientes, mas com personalidades bastante distintas, que desenvolvem uma relação improvável ao serem designados para uma divisão desativada que se dedica a casos envolvendo fenômenos inexplicáveis.

Coogler escreveu, dirigiu e produziu o episódio piloto, aprovado pelo Hulu em fevereiro. O cineasta também será produtor executivo da série ao lado de Jennifer Yale, responsável pelo roteiro e pela supervisão criativa da produção. Chris Carter, criador da versão original, também participa como produtor executivo.

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“Sou fã de Arquivo X há muito tempo, então ter a oportunidade de escrever e dirigir o episódio piloto significou muito para mim”, afirmou Coogler.

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De acordo com a Variety, os protagonistas serão personagens inéditos, sem relação direta com os agentes Dana Scully e Fox Mulder, interpretados por Gillian Anderson e David Duchovny na série original.

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“O que Chris Carter criou é especial, e queríamos homenagear tudo o que fez a série original conquistar tantas pessoas, ao mesmo tempo que encontrávamos nossa própria maneira de entrar nesse universo. Danielle e Himesh, assim como o restante do elenco, trouxeram perspectivas e interpretações muito originais para esses personagens, e ver tudo isso ganhar forma foi uma das partes mais gratificantes dessa experiência.”

Exibida ao longo de 11 temporadas, Arquivo X recebeu 61 indicações ao Emmy e conquistou 15 estatuetas, tornando-se uma das produções mais influentes da ficção científica na televisão. A nova série marca mais um projeto de destaque de Coogler após o sucesso de Pecadores, que também lhe rendeu o Oscar de melhor roteiro original.