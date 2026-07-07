Russell Crowe compara músculos com filho em pleno aniversário

Russell Crowe, 62, compartilhou uma homenagem de aniversário ao filho caçula, Tennyson, 20. O ator usou sua conta no X, nesta segunda-feira, 6, para escrever uma mensagem ao herdeiro.

Na publicação, o vencedor do Oscar compartilhou três registros, incluindo uma em que ele e o filho mais novo vestem camisetas regatas e exibem os braços. Ele também compartilhou uma foto dos dois curtindo um passeio a cavalo lado a lado. “Há 20 anos, às 7h57, este jovem incrível chegou às nossas vidas. Feliz aniversário, Tenny”, escreveu.

Além de Tennyson, Russell também é pai de Charles, 25, fruto de seu relacionamento com Danielle Spencer, com quem foi casado de 2003 a 2018.

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